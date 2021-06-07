Çukur neden final yapıyor? Çukur dizisi Yamaç ölecek mi?

Dört sezondur Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Çukur, yayın hayatına başladığı tarihten bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Uzun zamandır final yapacağı haberleri gündemde olan dizi bu akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara veda ediyor.

Çukur neden final yapıyor?

Farklı bir gala gecesinden sonra son bölümüyle ekranlara gelen dizi hikayede sona gelindiği için final yapmaya karar verdi.

Çukur dizisi Yamaç ölecek mi?

Çukur’un final bölümünün yayınlanan fragmanında sevilen karakter Yamaç’ın cenaze töreni ekrana geldi. Yamaç karakterinin ölüp ölmeyeceği bölümün sonunda belli olacak.