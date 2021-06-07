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Çukur neden final yapıyor? Çukur dizisi Yamaç ölecek mi?

4 sezondur Show TV’de ekranlara gelen fenomen dizi Çukur, final bölümüyle bu akşam ekranlara veda ediyor. 4 sezon boyunca birçok başarılı ismin yer aldığı dizinin hayranları final haberiyle sarsıldı. Peki, Çukur neden final yapıyor? Çukur dizisi Yamaç ölecek mi? İşte dizinin hayranları tarafından merak edilen o soruların yanıtı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 22:16
Çukur neden final yapıyor? Çukur dizisi Yamaç ölecek mi?
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Dört sezondur Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Çukur, yayın hayatına başladığı tarihten bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Uzun zamandır final yapacağı haberleri gündemde olan dizi bu akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara veda ediyor.

Çukur neden final yapıyor?

Farklı bir gala gecesinden sonra son bölümüyle ekranlara gelen dizi hikayede sona gelindiği için final yapmaya karar verdi.

Çukur dizisi Yamaç ölecek mi?

 Çukur’un final bölümünün yayınlanan fragmanında sevilen karakter Yamaç’ın cenaze töreni ekrana geldi. Yamaç karakterinin ölüp ölmeyeceği bölümün sonunda belli olacak.

 


Son Güncelleme: 07.06.2021 22:16
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