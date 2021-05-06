Çukur ne zaman final yapacak, kaç bölüm kaldı? Çukur Kaçıncı bölümde bitecek?

Gökhan Horzum’un ele aldığı senaryo ile dört sezondur televizyon ekranlarında kendini gösteren popüler dizi yavaş yavaş final yapmaya hazırlanıyor. Çukur macerasına az bir süre kala vatandaşlar Çukur dizisi ne zaman bitecek, kaçıncı bölümde final yapacak gibi soruları intenette araştırıyor. İşte merak edilen o soruların yanıtları haberimizde

Show TV ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Çukur dizisi milyonlarca kişi tarafından izlenirken dört sezondur devam eden dizi final kararı aldı. Reytingleri yüksek olan dizi yine de final kararı alırken dizide senaryo gereği art arda ölümler yaşanıyor.





4.sezonda 35.bölümünde (127.bölüm) sosyal medyada #çukurasonbeş etiketi ile gündeme gelirken dizinin final tarihi 31 Mayıs 2021 Pazartesi olması bekleniyor.

Dizi setinden henüz net bir açıklama gelmese de yapılan etiket ile birlikte 4.sezonda 39.bölümde yani (131.bölüm) de bitmesi bekleniyor.





Çukur dizisinin konusu?

İstanbul’da çekilen dizi Çukur adından bir mahallenin konusu ele almaktadır. İstanbul’un en kötü en belalı mahalleleri arasında yer alan Çukur mahallesi Koçova ailesi tarafından yürütülmektedir. Belalı mahallede asla uyuşturucuya yer verilmezken kötü davranışlar bu mahallede yer almaz. İlerleyen zamanlarda gruplar oluşur ve mahallenin düzeni bozulmaya başlar. Koçava ailesinin en küçük oğlu ise kaçtığı yerden geri döner. Küçük oğlanın mahalleye geri dönmesi ile her şey yeniden başlar.

Çukur dizisi oyuncu kadrosu

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli)

Sena Koçovalı (Dilan Çiçek Deniz)

İdris Koçovalı (Ercan Kesal)

Sultan Koçovalı (Perihan Sava )

Kahraman Koçovalı (Mustafa Üstündağ)

Selim Koçovalı (Öner Erkan)

Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil)

Aliço (Rıza Kocaoğlu)

Mustafa Kırantepe

Cem Uslu

İrem Altuğ

Boncuk Yılmaz

Ferit Kaya

İlkay Akdağlı

Hare Sürel