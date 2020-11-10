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Çukur ne zaman final yapacak?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un ne zaman final yapacağı belli oldu. Pazartesi günlerinin zirvesinde olan Çukur dizisinin akıbeti ortaya çıktı.

10 Kasım 2020 Salı 18:05
Çukur ne zaman final yapacak?
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Show TV’nin nefes kesen dizisi Çukur, 4 sezondur Pazartesi günlerinin zirvesinde olmaya devam ediyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin yer aldığı Çukur, yeni sezonda kadrosuna İrem Sak ve Nejat İşler gibi başarılı isimleri de katmıştı. Ay Yapım imzalı Çukur’dan sevenlerini üzen haber geldi.

Çukur ne zaman final yapacak?

Mahallelerini ve ailesini korumaya çalışan Koçovalılar’ın hikayesinin ekranlara geldiği dizi, sosyal sorumluluk projelerine katılım sağlamaları ve sahneleriyle sık sık gündeme gelmişti. 4 sezondur soluksuz devam eden Çukur, 125.bölümüyle ekranlara veda edecek.



Son Güncelleme: 10.11.2020 18:05
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ÇukurFinalShow Tv
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