Çukur ne zaman final yapacak?

’nin nefes kesen dizisi, 4 sezondur Pazartesi günlerinin zirvesinde olmaya devam ediyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin yer aldığı Çukur, yeni sezonda kadrosuna İrem Sak ve Nejat İşler gibi başarılı isimleri de katmıştı. Ay Yapım imzalı Çukur’dan sevenlerini üzen haber geldi.

Mahallelerini ve ailesini korumaya çalışan Koçovalılar’ın hikayesinin ekranlara geldiği dizi, sosyal sorumluluk projelerine katılım sağlamaları ve sahneleriyle sık sık gündeme gelmişti. 4 sezondur soluksuz devam eden Çukur, 125.bölümüyle ekranlara veda edecek.