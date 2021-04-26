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Çukur ne zaman final yapacak? Çukur dizisi sonunda neler olacak?

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Çukur dizisi çok yakında final yapacak. İzleyiciler Çukur dizisi ne zaman bitiyor, Çukur ne zaman final yapacak sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 20:57
Çukur ne zaman final yapacak? Çukur dizisi sonunda neler olacak?
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Show TV ekranlarından yayınlanan ve uzun bir süredir Türkiye’nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizileri arasına girmeyi başaran Çukur dizisi, milyonlarca vatandaşımız tarafından sevilerek takip edilen diziler arasında yer alıyor. Dizinin çok yakın bir zamanda final yapacağı konuşuluyor. Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Çukur dizisi çok yakında final yapacak. İzleyiciler Çukur dizisi ne zaman bitiyor, Çukur ne zaman final yapacak sorularının yanıtlarını aramaya şimdiden başladı.

Çukur Finali Ne Zaman?

Çukur dizisinin başrollerinde Perihan Savaş ve Aras Bulut İynemli yer alıyor. 126. bölümü ile 26 Nisan pazartesi akşamı Show TV ekranlarında olacak çukur dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ederken dizinin çok yakın bir zamanda ekranlara veda edeceği konuşulmaya başlandı. İzleyiciler Çukur dizisinin ne zaman final yapacağını merak ediyor.

Çukur’da Neler Oldu?

Önceki iddialara göre senaryo gereği Çukur dizisi 125. bölümde final yapacaktı. Ancak dizi 26 Nisan pazartesi akşamı 126. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin bu sezon sonunda final yapması beklenmektedir. Bizim hesaplarımıza göre Çukur dizisi 24 Mayısıs pazartesi günü final yaparak ekranlara veda edecek. Yamaç, Vartolu’nun son hamlesinden dolayı silahları kaybediyor ancak yılmayarak harekete geçiyor. Amca, Emin’in yakalanması için maskeli birisini tutuyor. Onun bu saldırısı nefesleri kesiyor.

Yasmin zehirlenmişti. Dolayısıyla ölümle burun buruna geldi. Akın, amca ile karşı karşıya gelerek onunla yüzleşiyor. Yamaç ise çukura ağır bir ders vermeye karar veriyor. Vartolu ile yamaç arasında bütün ilişkiyi ortadan kalkıyor. Amca onlara yeni bir oyun kuruyor. Yamak ise sevdiklerini korumak amacıyla zekice bir plan yapıyor. Sonrasında düşman olduğu kişiden intikamını alıyor. Amca, tuzaklar kursa da bu tuzaklara kendisi düşecek.




Son Güncelleme: 26.04.2021 20:57
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ÇukurFinal
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