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Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon final mi yapıyor?

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur hakkında final iddiaları bitmek bilmiyor. Pek çok Çukur hayranı, Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon final mi yapıyor? sorularını araştırmaya başladı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 16:31
Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon final mi yapıyor?
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SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur hakkında iddialar bitmek bilmiyor. 4 sezondur büyük bir ilgi ile takip edilen ve milyonlarca hayranı bulunan Çukur dizisinin ne zamana final yapacağı araştırılmaya başlandı. Özellikle Vartolu ve Efsun karakterinin diziden ayrılacağı haberleri sonrasında dizinin ne zaman final yapacağı da belirtilmiş oldu.


4 sezondur büyük bir ilgi ile takip edilen Çukur dizisi hakkında final yapacağına dair söylentiler bitmiyor. Senaryosunun günden güne daraldığı ve eski günlerine bir türlü dönemeyen Çukur dizisinde yaşanacak ayrılıklar sonrasında dizinin final yapacağı belirtildi.

Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden Vartolu’ya hayat veren Erkan Kolçak Köstendil’in Temmuz ayında baba olması sonrasında ‘çocuğumla vakit geçirmek için diziden ayrılacağım’ açıklamaları sonrasında pek çok kişi ‘Vartolu diziden ayrılmasın’ dese de ana karakterlerde yaşanan ayrılıklar sonrasında dizinin final yolunda olduğu iddiası geldi.

Dizi hayranlarının sıklıkla ‘Çukur final yapmasın’ yorumları olsa da dizinin ne zaman final yapacağı bilinmiyor. Röportaj veren oyuncuların bile sorulan sorulara bilmiyoruz yanıtını vermeleri merak konusu olurken 4 sezondur reyting rekorlarını altüst eden yapımın bitebileceği iddiaları halen gündemde.



Son Güncelleme: 16.11.2020 16:31
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurFinalSezon
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