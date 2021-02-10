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Çukur ne zaman final yapacak? Bu sezon Çukur dizisi bitiyor mu, final tarihi belli oldu mu?

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’un ne zaman final yapacağı belli oldu. Dizinin sevilen karakteri Aliço’ya hayat veren Rıza Kocaoğlu, dizinin son 13 bölümü çekim yaptıklarını açıkladı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:37
Çukur ne zaman final yapacak? Bu sezon Çukur dizisi bitiyor mu, final tarihi belli oldu mu?
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Dizi oyuncuları önceden yaptıkları bir canlı yayın sırasında 125. Bölüm ile dizinin final yapacağını açıklamışlardı. Alınan son haberlere göre dizinin finalinin Mayısıs ayında olacağı söylendi.

Herhangi bir gelişme yaşanmazsa bayramdan önce 10 Mayısıs tarihinde veya bayramda sonra dizi final yapacak.

Çukur dizisi 23 Ekim 2017 yılında yayınlanmaya başladı. Dizinin başlarında da planlanan 4 sezon sonra final yapmasıydı.

Çukur dizisinin sevilen karakteri Aliço’yu canlandıran Rıza Kocaoğlu, yaptığı açıklamada, “Kısmet olursa bu sezonun sonunda diziyi bitiriyoruz. Dizinin son 13 bölümünü çekmekteyiz. Yeni bir diziymiş gibi senaryo değişimi yaptık. Hepimiz keyifli ve heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:37
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ÇukurFinalTarihi
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