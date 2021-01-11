Çukur mahallesi ve Koçovalılar’ın evi nerede?

Show TV ekranlarında dördüncü sezonuyla yayınlanan Çukur dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Çukur dizisinin sahnelerin çekildiği yerler ise seyirciler tarafından merak ediliyor.

Birçok usta oyuncunun yer aldığı Çukur dizisi anlatılan hikayesi ve sahnelerin çekildiği mekanları ile beğenileri üzerine topluyor. Dizinin büyük bir bölümü dizide Çukur mahallesi olarak adlandırılan yerde, Dostalar Kahvesinde ve Koçovalıların evinde çekiliyor.

Çukur mahallesi ve Dostlar kahvehanesi nerede?

Çukur dizi ile merak edilmeye başlanan Çukur Mahallesi, İstanbul’un Balat ilçesinde çekiliyor. Çukur mahallesinin gerçekteki ismi ise Ayvansaray Mahallesidir.

Dostlar Kahvehanesi, Aş evi ve Berber Muhittin’in dükkanları Balat’ın sokaklarında yer almaktadır. Kahvehanenin adres numarası ise 26’dır.

Koçovalılar’ın evi nerede?

Koçovalıların evi İstanbul ilinin Çekmeköy ilçesinde bulunan Reşadiye Dereyolu’ndadır. Burada birçok villa vardır. Dizinin diğer sahneleriyse Tarlabaşı girişinde çekiliyor.