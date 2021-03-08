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Çukur Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Çağla Demir hakkında bilgiler

Show TV ekranlarında yer alan Çukur dizisi 2017 yılından itibaren yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile televizyon ekranlarında popülerliğini koruyan dizide yeni isim yer aldı. Leyla karakteri ile diziye dahil olan Çağla Demir kim? İşte Çağla Demir hakkında bilgiler

08 Mart 2021 Pazartesi 20:28
Çukur Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Çağla Demir hakkında bilgiler
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, pazartesi akşamlar 20.00’da seyircisi ile buluşuyor. 3 sezondur devam eden dizi reyting rekorları kırmasına rağmen final yapacağı düşünülse de konu ile alakalı henüz kesin bilgi bulunmamaktadır.  Oyuncu kadrosuna yeni katılan Leyla karakteri izleyiciler tarafından oldukça merak edilirken Leyla diziye gazeteci mesleğini yaparak rol alıyor. Kara Sevda, Medcezir gibi önemli projelerde yer alan Leyla karakterini canlandıran Çağla Demir birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztür’ün yer aldığı dizide önemli isimler yer alırken diziye katılacak Leyla ile dizinin tüm seyrini değiştirecek. Diziye transfer olan Çağla Demir dizi severler tarafından oldukça merak ediliyor. Leyla karakteri ile karşımıza çıkacak Çağla Demir kimdir? Kaç yaşındadır oyuncu hakkında bilgiler

Diziye gazeteci kız olarak girecek genç kadın, dizinin senaryosunda değişiklik katacağı belli oldu. Leyla’nın diziye girmesinin ardından final yapacağını duyuran dizi değişiklik gösterebilir.

Diziye transfer olan Leyla Yamaç’ın kardeşi mi soruları kafaları karıştırırken amca kızı olarak diziye dahil olan Leyla farklı bir iddianın ardından Yamaç’ın öz kardeşi olup olmadığı merak ediliyor.

Çukur Leyla karakterini canlandıran Çağla Demir kimdir?

1 ocak 1992  Samsun doğumlu oyuncu, Kara Sevda dizisinde Banu karakteri ile kendini gösterirken daha sonra  gençlerin en çok sevdiğini dizi Medcezir projesinde yer aldı. İletişim bölümü mezunu olan genç kadın, Ankara Başkent Üniversitesinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimleri alarak tiyatro ile de ilgilenen Çağla Demir, 2019 senesinde ‘Elimi Bırakma’ dizisinde yer almıştır. 2020 yılında ise ‘Bayi Toplantısı’ filminde yer alan güzel oyuncu birçok başarılı projelere yer almıştır. 

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, instagram da 280.000 takipçi sayısına sahiptir.

Oyuncunun instagram hesabı: @demircaglaa

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 20:28
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Çağla DemirÇukurLeyla
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