Çukur Kulkan Erdenet'i kim canlandıracak? Kulkan Erdenet Çağatay Ulusoy mu olacak? Çukur için Çağatay Ulusoy iddiası

Çukur dizisinde yeni Erdenet karakterine Çağatay Ulusoy’un mu hayat vereceği araştırılmaya başlandı. Fenomen yapımda yeni Erdenet görüntüsü üzerine yeni karaktere hangi oyuncunun hayat vereceği merak ediliyor.

Yeni Erdenet Çağatay Ulusoy mu olacak?

Kulkan Erdenet’e mi hayat verecek?

Baba Erdenet’in çocuklarına dağıtmış olduğu kolyelerden birisi daha belli oldu. Arık Böke Erdenet’in ölümü sonrasında diziden bir oyuncu daha eksildi. Yamaç, baba Erdenet’i tehdit etmiş ve ailesinde hiçbir erkek Erdenet’in kalmayacağını söylemişti.

Dizinin son bölümlerinde ismi sık sık anılan Kulkan Erdenet hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Baba Erdenet’in oğlu olarak ekranlara gelmesi beklenen Kulkan Erdenet’e Çağatay Ulusoy’un hayat vereceği iddiaları konuşulmaya başlandı.