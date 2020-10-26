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Çukur Kulkan Erdenet'i kim canlandıracak? Kulkan Erdenet Çağatay Ulusoy mu olacak? Çukur için Çağatay Ulusoy iddiası

Çukur dizisine katılacak Kulkan Erdenet'e kimin hayat vereceği tartışmaları başladı. Yeni Erdenet'e Çağatay Ulusoy'un hayat vereceği iddiaları üzerine 'Kulkan Erdenet Çağatay Ulusoy mu olacak?' sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 22:21
Çukur Kulkan Erdenet'i kim canlandıracak? Kulkan Erdenet Çağatay Ulusoy mu olacak? Çukur için Çağatay Ulusoy iddiası
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Çukur dizisinde yeni Erdenet karakterine Çağatay Ulusoy’un mu hayat vereceği araştırılmaya başlandı. Fenomen yapımda yeni Erdenet görüntüsü üzerine yeni karaktere hangi oyuncunun hayat vereceği merak ediliyor.

Yeni Erdenet Çağatay Ulusoy mu olacak?


Baba Erdenet’in çocuklarına dağıtmış olduğu kolyelerden birisi daha belli oldu. Arık Böke Erdenet’in ölümü sonrasında diziden bir oyuncu daha eksildi. Yamaç, baba Erdenet’i tehdit etmiş ve ailesinde hiçbir erkek Erdenet’in kalmayacağını söylemişti.

Kulkan Erdenet’e mi hayat verecek?

Dizinin son bölümlerinde ismi sık sık anılan Kulkan Erdenet hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Baba Erdenet’in oğlu olarak ekranlara gelmesi beklenen Kulkan Erdenet’e Çağatay Ulusoy’un hayat vereceği iddiaları konuşulmaya başlandı.

 



Son Güncelleme: 26.10.2020 22:21
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Anahtar Kelimeler:
Kulkan Erdenetçağatay UlusoyÇukur
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