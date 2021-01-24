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Çukur Kulkan Erdenet ölecek mi, kurtulacak mı? Genco Özak Çukur'dan ayrılacak mı?

Çukur dizisinde gerçekleşen olaylardan sonra Kullan Erdenet hakkında merak ettiğiniz her şey bu haberde. Yoksa Genco Uzak diziden ayrılıyor mu?

24 Ocak 2021 Pazar 20:08
Çukur Kulkan Erdenet ölecek mi, kurtulacak mı? Genco Özak Çukur'dan ayrılacak mı?
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Kurduğu tuzaklarla Çukur’u çok büyük tehlikeyle baş başa bırakan Çağatay Erdenet’in oluşturduğu bu tuzağa düşürdüğü ilk kişi hiçbir şeyden haberi olmayan Cumali oldu. Cumali’nin tuzağa düşüşü sonrasında ise Akın ve Yasmin de Cumali’nin ardından tuzağa düştüler ve bombalı bir odada hapsoldular. Yamaç kurtarabilmek için Aliço’dan yardım istemeye gittiğinde hiç beklenmedik kötü bir sürprizle karşılaştı. Aliçon’nun oturduğu sandalyenin altına da bir bomba yerleştirildiğini gördü.  Bu yaşananlar sonucu ne yapacağını bilemeyen Yamaç bir çıkmaza girdi.

 

Yasmin’le hastanede hapsolan Akın, Yasmin’in bomba imhası hakkındaki bilgileriyle Akın’a bombayı nasıl imha edeceğini anlattı. Bombayı imha eden Yasmin Çukur’u kurtaran bir kahraman oldu. Yasmin sonrasında Cumali’nin yanına giderek oturduğu koltuğun altında bulunan bombayı da imha etti. Tüm karakterler kurtuldukları için sevinirken sürpriz bir şekilde Kulkan gizli olarak yerleştirdiği bombayı patlattı. Bomba patlaması üzerine Akın fena halde yaralandı. 

 

Cumali ve Yamaç Kulkan’ın yerini buldu ve baskın yaptılar. Kulkan iyice köşeye sıkıştı fakat buna rağmen oldukça sakindi, sanki onların gelmesini bekliyor ve planları tıkır tıkır işliyormuş gibiydi. O kadar sakindi ki Yamaç ve Cumali ile şakalaşır gibi ”Biraz hızlı gitmiyor muyuz önce ASL sonra NBL yatak en son” dedi. Onların kendisini yakalamasını bekliyormuş ve bu da planın bir ayrıntısıymış gibi hareket etti. Kulkan Erdenet karakterinin bu bölümde vefatının gerçekleşeceğini düşünmüyoruz. Bu durumun bir şekilde üstesinden gelecek belli ki. Belki Koçovalılar’a  daha bulamadıkları bir bombanın olduğunu anlatacak. Kulkan’ın bu durumdan sıyrılmak için bir b planının olduğunu kesinlikle düşünüyoruz. Kulkan karakterinin Çukur dizisinden ayrılışı bu şekilde olmayacaktır, savaşarak ve çatışarak öleceği herkes tarafından tahmin edilebilir.



Son Güncelleme: 24.01.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurKulkanerdenetGencoözak
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