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Çukur Kulkan Erdenet öldü mü?

Çukur dizisine sonradan dahil olan Kulkan Erdenet karakteri, Yamaç'ın düşmanı olması ve ona kimliğini unutturması nedeni ile pek sevilmemekte. İzleyici Çukur dizisini büyük bir ilgi ile takip ederken, Kulkan Erdenet'in ne zaman öleceğini de merak etmekte. Show TV ekranlarına Pazartesi günleri yeni bölümleri ile gelen Çukur, finale de adım adım yaklaşmakta. Dizi finale doğru giderken Kulkan Erdenet'in ne zaman öleceği de merak konusu olmakta. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 00:16
Çukur Kulkan Erdenet öldü mü?
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Show TV’nin büyük bir ilgi ile izlenen dizisi Çukur’da Kulkan Erdenet’in ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Pazartesi günleri yeni bölümleri ile ekrana gelen dizi, yeni gelişmeler ile dikkat çekmeyi her zaman başarıyor. Final bölümünün yaklaştığı bilinen dizi de, Kulkan Erdenet’in ne zaman öleceği de merak konusu oldu. Son 13 bölümdür karşımıza çıkan Erdenet’in, dizi de arka arkaya yaşanan ölümler sebebi ile ne zaman öleceği merak edildi. 

Son 13 bölüm 

Oyuncuların başarılı performansları ve senaryosu ile her zaman ilgi gören Çukur dizisi, finale doğru adım adım ilerlemekte. Oyuncuları ile dizi oldukça dikkat çekmekte ve adından söz ettirmekte. Dizinin son bölümlerine Erdentler’de yaşanan ölümler, Kulkan Erdenet’in de ölüp ölmeyeceği hakkında sorular oluşturdu. 

Kulkan Erdenet ölecek mi?

En çok merak edilen konulardan biri de Kulkan Erdenet’in ölüp ölmeyeceği oldu. Yamaç’ı kaçırmış ve kim olduğunu unutturmuş olan Kulkan Erdenet, izleyiciler tarafından pek sevilmemekte. İzleyici bu karakterin ne zaman diziden ayrılacağını da bu sebeple merak etmekte. Dizinin yayınlanacak olan bölümlerinde ne olacağı bilinmemekte. Fakat birkaç bölüm sonra bu karakterin diziden ayrılması beklenmekte. 



Son Güncelleme: 23.02.2021 00:16
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ÇukurKulkan ErdenetShow Tv
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