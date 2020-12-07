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Çukur Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak hakkında bilgiler

Popüler dizi Çukur'un merakla beklenen karakteri Kulkan Erdenet'e hangş oyuncunun hayat vereceği sonunda belli oldu. Dizi severlerin merakla beklediği bu konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

07 Aralık 2020 Pazartesi 01:50
Çukur Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak hakkında bilgiler
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Sevilen Dizi Çukur’da Kulkan Erdenet Genco Özak Oldu!

Ay Yapım imzası taşıyan popüler dizi Çukur’un heyecanla beklenen karakteri Kulkan Erdenet’e kimin hayat vereceği nihayetinde belli oldu. Aras Bulut İynemli ve Necip Memili’nin başrolleri canlandırdığı Çukur dizisinde merakla beklenen Kalkan Erdenet’i hangi sanatçının canlandıracağı büyük merak konusu. Tüm merak edilenler haberimizde...

Dört sezondur ekranlarda seyirciyle buluşan popüler dizide tansiyon hiç düşmüyor. Aras Bulut İynemli ve Necip Memili’nin başrollerinde bulunduğu dizide son olarak Selim Koçovalı, Erdenetlerin kurbanı oldu. Hal böyle olunca Kulkan Erdenet karakteri tekrar gündem oldu. Kulkan Erdenet kim olacak sorusuna sonunda cevap geldş ve Kulkan Erdenet karakterine can verecek olan sanatçı belli oldu!

Çukur Kulkan Erdenet’i Kim Canlandıracak?

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’a son olarak Genco Özak dahil oldu! Kulkan Erdenet Karakterine can verecek olan sanatçı Genco Özak oldu. Özak yeni bölümlerde başrol İynemli’nin baş düşmanlandan biri olarak sahne alacak.

Genco Özak Kimdir?

Tiyatro kökenlş başarılı oyuncu 1992 yılı, İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel  Sanatlar Fakültesini bitiren Özak, son olarak Güvercin dizisinde Ökkeş karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 07.12.2020 01:50
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurKulkan Erdenet
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