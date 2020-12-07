Çukur Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak hakkında bilgiler

Sevilen Dizi Çukur’da Kulkan Erdenet Genco Özak Oldu!

Ay Yapım imzası taşıyan popüler dizi Çukur’un heyecanla beklenen karakteri Kulkan Erdenet’e kimin hayat vereceği nihayetinde belli oldu. Aras Bulut İynemli ve Necip Memili’nin başrolleri canlandırdığı Çukur dizisinde merakla beklenen Kalkan Erdenet’i hangi sanatçının canlandıracağı büyük merak konusu. Tüm merak edilenler haberimizde...

Çukur Kulkan Erdenet’i Kim Canlandıracak?

Dört sezondur ekranlarda seyirciyle buluşan popüler dizide tansiyon hiç düşmüyor. Aras Bulut İynemli ve Necip Memili’nin başrollerinde bulunduğu dizide son olarak Selim Koçovalı, Erdenetlerin kurbanı oldu. Hal böyle olunca Kulkan Erdenet karakteri tekrar gündem oldu. Kulkan Erdenet kim olacak sorusuna sonunda cevap geldş ve Kulkan Erdenet karakterine can verecek olan sanatçı belli oldu!

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’a son olarak Genco Özak dahil oldu! Kulkan Erdenet Karakterine can verecek olan sanatçı Genco Özak oldu. Özak yeni bölümlerde başrol İynemli’nin baş düşmanlandan biri olarak sahne alacak.

Genco Özak Kimdir?

Tiyatro kökenlş başarılı oyuncu 1992 yılı, İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitiren Özak, son olarak Güvercin dizisinde Ökkeş karakterini canlandırmıştır.