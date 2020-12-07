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Çukur Kulkan Erdenet karakteriyle Mert Yazıcıoğlu Kimdir?

Çukur dizisine katılan karakter Kulkan Erdenet kimdir? Dizide nasıl rolde yer alacaktır? Kulkan Erdenet karakterini yansıtacak Genco Özak diziye katılımıyla birlikte Çukur seyircilerinin akıllarında soru işaretlerine sebep oldu. Haberimizde çukur dizisinin Kulkan Erdenet’i hakkında meraklarınızı gidermeye çalışacağız.

07 Aralık 2020 Pazartesi 20:05
Çukur Kulkan Erdenet karakteriyle Mert Yazıcıoğlu Kimdir?
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Çukur dizisinde Kulkan Erdenet Karakteri

Pandemi süreci ile birlikte vatandaşlarımızın televizyon dizilerine olan merakları gün geçtikçe artmakta. Gün geçtikçe daha fazla izleyici kesimine ulaşan dizi her geçen gün adından ve oyuncularından da söz ettirmeye devam ediyor. Son zamanlarda çok merak konusu olan dizinin yeni karakterlerinden biri olan Kulkan Erdenet, dizide kindar insan olan Cengiz Erdenet’in oğlu karakteri ile izleyici karşısına çıkmaktadır. Cengiz Erdenet, maddi durumu iyi olan ve çoğu kesim tarafından biridir. Diziye dahil olan Kulkan Erdenet ağabeyi Arık Böke’nin rolünü üstlenecek.

Oyunculuk hayatına bir arkadaşının dizi setine ziyarete gittiğinde karar veren Mert Yazıcıoğlu, Çukur dizinde Kulkan Erdenet ( Genco  Özak) karakterini izleyicilerle tanıştıracaktır. 10 Mayısıs 1993 yılında İstanbul’da doğmuş eğitim hayatını da doğmuş olduğu şehirde İstanbul’da tamamlamıştır. Arkadaşını dizi seti ziyareti sonrasında oyunculuk eğitimleri alamaya karar vermiştir Mert Yazıcıoğlu. Oyunculuk eğitimleri almaya başladıktan sonra dizilerde yer almaya başladı. Mert Yağızcıoğlu, 2013 yılında FOX TV’de yayımlanan Karagül dizisinde Baran karakterini canlandırdı. Ardından Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Fırat karakterini, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizide ise Korkut karakterini üstlendi. 2018’de Kanal D’de yayımlanan Bir litre Gözyaşı dizisinde de Mahir olarak televizyon ekranlarında yer aldı. Şimdi ise Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakteri ile seyircilerin akıllarına kazınabilecek bir karakter olacağı düşünülüyor.

Mert Yazıcıoğlu’nun Resmi Sosyal Medya Hesabı

Başarılarıyla ve oyuncu yeteneğiyle sosyal medya da yerini alan Mert Yazıcıoğlu aktif olarak hesabını kullanmaktadır. İnstagram hesabına kullanıcı adı @mertyazicioğlu adını aratarak ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.12.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurGenco ÖzakMert YazıcıoğluAjansOyuncu
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