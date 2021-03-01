İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

Çukur Kulkan Erdenet karakterini kim canlandırıyor? Genco Özak kimdir?

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Çukur Kulkan Erdenet karakterini kim canlandırıyor? Genco Özak kimdir? haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 01.03.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

01 Mart 2021 Pazartesi 20:05
Çukur Kulkan Erdenet karakterini kim canlandırıyor? Genco Özak kimdir?
Takip Et:

Show TV ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Çukur’da Cengiz Erdenet’in oğlu olan Kulkan Erdenet merak edilirken aynı zamanda Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak’ta araştırılmaya başlandı.

Pazartesi akşamlarının ilgi ile takip edilen dizisi Çukur merak edilmeye devam ediyor. Çukur hayranlarının son günlerde en merak ettiği isim Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak oldu.

Çukur Kulkan Erdenet kimdir?

Kulkan Erdenet karakterine hayat veren oyuncu Genco Özak’tır. 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. İlk defa 2016 yılında oyunculuğa başlayan Özak Kor isimli sinema filminde görev alarak gönülleri fethetmiştir.

Son olarak Güvercin dizisinde boy gösteren Genco Özak Çukur dizisi oyuncu kadrosuna dahil olduktan sonra dikkatleri üzerine çekmiştir.

Genco Özak görev aldığı yapımlar

  • 2020 - Çukur 
  • 2020 – Güvercin
  • 2018 – Söz 
  • 2017 – Kaybedenler Kulübü
  • 2017 – Martıların Efendisi 
  • 2016 – Kor 

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirGenco ÖzakKulkan ErdenetÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi
ATV Hercai dizisi senaristi değişti
ATV Hercai dizisi senaristi değişti
Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 61. son bölüm
Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 61. son bölüm

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Alina Boz yaşı ve oynadığı diziler
Kuvel kalesi nerdedir? Kuvel kalesi gerçek tarihteki yeri ve önemi
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya'nın hayatı!
Çukur Kulkan Erdenet karakterini kim canlandırıyor? Genco Özak kimdir?
Yasak Elma dizisindeki Sıtkı karakteri kimdir? Mehmet Pamukçu nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Faysal karakteri kimdir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nizamettin Özkaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Aytek Şayan'ın hayatı!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Zübeyde karakteri Kimdir? Sezin Akbaşoğulları dizideki rolü ve hayatı
Yasak Elma dizisi Cansu kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kevin Prince Boateng kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin Prince Boateng kariyeri ve tanıtım videosu
Süresiz nafaka kaldırılacak mı? Süresiz nafaka için son durum ne?
Paramedik kazanmak için TYT’de kaç net yapmak gerekir? ATT, İlk ve Acil Yardım bölümü kazanmak için net sayısı
Şok market 8 Nisan – 15 Nisan 2020 aktüel indirimli kampanya ürünleri kataloğu
SRC belgesi olmadan, SRC'siz araç kullanmanın cezası nedir, kaç paradır, ne kadardır, ceza puanı kaçtır? SRC'siz araç kullanma cezası
Çipli kimlik kart kayboldu ne yapmalıyım? 2021 Kayıp çipli kimlik yeniden çıkarma işlemleri
Maraşlı Necati kimdir? Serhat Kılıç yaşı, boyu, sevgilisi
Yasak Elma dizisi Feride karakteri kimdir? Gülenay Kalkan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Burak Deniz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar karakteri kimdir? Ali Gözüşirin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maraşlı dizisi Ecem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Kala kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.