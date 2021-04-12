Çukur Karaca ölüyor mu? Ece Yaşar Çukur'dan ayrılıyor mu?

Show TV’nin aksiyon sahneleriyle nefes kesen dizisi Çukur’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendik, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Damla Sönmez, Burak Dakak ve Perihan Savaş’ın yer aldığı Çukur, yeni bölümüyle 12 Nisan Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Yamaç’ın Vartolu’ya verdiği sözünü tutacağını söylese de Yamaç’ın ne yapacağı merak ediliyor.

Çukur’un yeni bölümünde neler olacak?

Yamaç’ın, Amca’nın düzenini sonlandırmak için yaptığı plan Vartolu ve Yamaç’ı uzun süre sonra bir daha karşı karşıya getirecek. Kararından vazgeçmeyen Yamaç’ın aksiyon sahneleri yine nefes kesecek. Yeniden ortaya çıkan Cumali, yapacağı hamle ile mahallede ortalığı karıştıracak. Bu sırada’ya gelen sürpriz bir misafir Karaca’nın aklını karıştıracak. Celasun’dan haber alamayan Karaca, bulduğu ipucu sayesinde büyük bir bilgiyi öğrenecek. Bu bilgi Amca ile Karaca’yı karşı karşıya getirirken yüzleşmenin sonunda olacaklar herkesi şaşırtacak.

Çukur yeni bölüm fragmanı: