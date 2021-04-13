Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar Çukur'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’dan üzen bir ayrılık daha yaşandı. Dizinin Karaca’sı diziye veda etti.

Çukur Karaca karakteri öldü mü?

Ece Yaşar Çukur dizisinden ayrıldı mı?

Dizinin son bölümünde Cumali ile karşı karşıya gelen Karaca hayatını kaybetti. Cumali’yi tehdit eden ve silah çeken Karaca sonrasında Cumali’nin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Çukur dizisinde Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar dizideki karakterin hayatını kaybetmesi ile diziye veda etti. Bundan önce Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka’da diziden ayrılmıştı. Çukur dizisi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Çok şey yaşadın, çok şey kaybettin ama kim olduğunu her zaman hatırladın sözleri ile Karaca karakterine veda etti.