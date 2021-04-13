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Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar Çukur'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da 125. bölümde sevilen bir isim diziye veda etti. Dizide yer alan Ece Yaşar Karaca karakterinin ölmesi ile beraber diziden ayrıldı. Yaşar'ın ayrılığı sevenlerini üzdü.

13 Nisan 2021 Salı 01:28
Çukur Karaca öldü mü? Ece Yaşar Çukur'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’dan üzen bir ayrılık daha yaşandı. Dizinin Karaca’sı diziye veda etti.

Çukur Karaca karakteri öldü mü?

Dizinin son bölümünde Cumali ile karşı karşıya gelen Karaca hayatını kaybetti. Cumali’yi tehdit eden ve silah çeken Karaca sonrasında Cumali’nin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Ece Yaşar Çukur dizisinden ayrıldı mı?

Çukur dizisinde Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar dizideki karakterin hayatını kaybetmesi ile diziye veda etti. Bundan önce Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka’da diziden ayrılmıştı. Çukur dizisi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Çok şey yaşadın, çok şey kaybettin ama kim olduğunu her zaman hatırladın sözleri ile Karaca karakterine veda etti.




Son Güncelleme: 13.04.2021 01:28
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ÇukurKaraca
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