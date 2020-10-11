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Çukur İskender kimdir? Gerçek adı nedir? Eser Karabil nereli, yaşı kaç?

Çukur dizisi yayın hayatına Show TV ile devam etmektedir. Yeni sezonunda da izleyicilerin ilgisini bolca çeken dizide iki yeni transfer yapıldı. Bu yeni alınan oyunculardan biri ise bir zamanlar Çukur dizisinde boy gösteren bir karakteri canlandırıyordu. Detayları haberimizden bulabilirsiniz.

11 Ekim 2020 Pazar 17:08
Çukur İskender kimdir? Gerçek adı nedir? Eser Karabil nereli, yaşı kaç?
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Show TV ekranlarında yayın hayatına devam eden ve hâlâ izleyici tarafından sevilerek izlenmekte olan Çukur dizisi 4’ üncü sezonunda da yepyeni oyuncuları kadrosuna katıyor. Barış Arduç, Mustafa Avkıran ve İrem Sak gibi isimleri kadrosuna alan dizide yeni isimlerde eklenmeye devam edecek. Çukur dizisinde yönetmenlik görevini üstlenen Sinan Öztürk’ ün yaptığı yeni iki oyuncu görüşmeleri başarılı ile sonuçlandı. Bunlardan birisi bir zamanlar Çukur dizisinde oynayan Muhammed Cangören tekrar Reşit karakterine hayat vermek üzere geri dönüyor. Çukur dizisine katılan bir diğer oyuncu ise Eser Karabil olacak ve dizide İskender adlı karakteri canlandıracak.

Muhammed Cangören:

Oyuncu 1951 yılında Afganistan’ da gözlerini açmıştır. Orta okul yıllarında iken tiyatroya merak salmış ve üzerine eğitimler almıştır. 1969 senesinde Afganistan televizyonlarında boy göstermiştir ve oyuncunun bu zamana kadar yaklaşık 30 filmi bulunmaktadır. Oyuncunun Türkiye’ ye gelişi ise 1982 senesinde olmuş, ilk geldiğinde çocuklar için tiyatrolarda rol almış ve İkinci Bahar adlı dizi ile Türkiye televizyonlarındaki oyunculuk kariyerine başlamıştır. Oyuncunun Türkiye’ de yıldızının parlaması ise Kurtlar Vadisi adlı dizideki Abuzer Kömürcü rolü ile olmuştur.


Eser Karabil:

1980 senesinin Ağustos ayında gözlerini İzmir’ de açmıştır. 75 kilo ve 1. 79 uzunluğundadır. Öğrencilik yılları İzmir’ de geçmiştir ve yine İzmir’ de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Tiyatro bölümünden diplomasını almış ayrıca Ege Üniversitesinin tiyatro topluluğunda da yer almıştır. Oyuncun kariyeri ise hâlâ daha isminden söz ettiren Ezel dizisidir.



Son Güncelleme: 11.10.2020 17:08
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