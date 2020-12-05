Çukur İdris Koçovalı ve Paşa ölmedi mi, geri mi geliyorlar?

Show TV ekranlarında yayınlanan popüler dizi Çukur’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Çukur dizisinin önemli isimlerinden İdris Koçovalı ve paşa diziye geri dönüyor. Bu önemli haberi alan Çukur hayranları İdris’in geri döneceği bölümü iple çekiyor.

Show TV ekranlarında yoğun ilgiyle izlenilen Çukur’un 106.bölümünde bir sürpriz olacak. Diziye 2.sezonun sonunda veda eden İdris Koçovalı ve Paşa geri diziye dönecek. Dizinin flashback sahnelerinde seneler öncesine gidilerek İdris Koçovalı, Paşa, Emmi, Yamaç, Kahraman ve Erdenetler’in öldürdüğü Selim’i aynı sahne içerisinde izleyeceğiz.

Çukur Yeni Bölümde Neler Olacak?

Çukur dizisinin 106.bölüm fragmanında Selim Koçovalı’ya ait cenaze görüntüleri yer alırken Yamaç ise kendisini uyarmak için gelen Efsun’a “Erdenetlere selam söyle, saklansınlar. Yamaç Koçovalı geliyor” sözlerini sarf ediyor. Çukur 106. bölümle 7 Aralık Pazartesi günü ekranlarda olacak.

Selim Tuzağa Düştü

Oğlu ve kızına veda eden Selim, Cemil ile beraber uzaklara gitme planları yapmıştı. Fakat Selim'i arayan Cemil, Çağatay tarafından alıkonulduğunu belirtti. Selim ise Cemil'i kurtarabilmek için tek başına söylenilen adrese gidince karşısında Çağatay Erdenet'i gördü. Çağatay'ın adamı olduğu ortaya çıkan Cemil ise Selim'e darp ederek bayılttı.

Diziden Ayrılıyor

Çukur dizisinin 106. Bölümünden gelen ilk sahnelerdeyse Selim Koçovalı'nın öldürüldüğünü görmekteyiz. Efsun'un Yamaç'ı uyarabilmek için geldiği sahnedeyse Yamaç, abisinin öldürüldüğünü dile getiriyor. Selim rolüne hayat veren Öner Erkan ise 106. Bölümden itibaren senaryo gereği ölerek dizinin kadrosundan ayrılacak.

Çukur dizisi 7 Aralık Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında yayınlanacak.