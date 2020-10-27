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Çukur Halil İbrahim kimdir?

Çukur dizisine Cengiz Erdenet'in düşmanı olarak henüz dahil olan Halil İbrahim hakkında araştırma yapılıyor. Halil İbrahim karakteri ile ilgili merak edilenler ortaya çıktı.

27 Ekim 2020 Salı 02:54
Çukur Halil İbrahim kimdir?
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Show TV ekranlarının en fazla reyting alan dizilerinden Çukur, 100. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizide, Cengiz Erdenet’in yeni düşmanı olarak ekranlara gelen Halil İbrahim karakteri araştırılmaya başlandı. Kahvedi Nedim’i konuşturan Cumali, patronun Halil İbrahim olduğunu söylemişti.

Çukur Halil İbrahim kim?

Çukur’un 100. bölümünde adı geçen Halil İbrahim karakteri, Cengiz Erdenet’in en büyük düşmanı olarak izleyicilerle buluşacak. Karaktere hayat verecek oyuncu da ilerleyen günlerde belli olacak.



Son Güncelleme: 27.10.2020 02:54
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Anahtar Kelimeler:
Çukur Halil İbrahimShow Tv
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