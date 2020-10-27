Çukur Halil İbrahim kimdir?

Çukur Halil İbrahim kim?

ekranlarının en fazla reyting alan dizilerinden Çukur, 100. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizide, Cengiz Erdenet’in yeni düşmanı olarak ekranlara gelen Halil İbrahim karakteri araştırılmaya başlandı. Kahvedi Nedim’i konuşturan Cumali, patronun Halil İbrahim olduğunu söylemişti.

Çukur’un 100. bölümünde adı geçen Halil İbrahim karakteri, Cengiz Erdenet’in en büyük düşmanı olarak izleyicilerle buluşacak. Karaktere hayat verecek oyuncu da ilerleyen günlerde belli olacak.