Çukur Halil İbrahim kimdir, diziye ne zaman gelecek?

SHOW TV ekranlarının Pazartesi günü yayınlanan ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Çukur’a katılan Halil İbrahim karakteri merak ediliyor. Çukur hayranları Halil İbrahim kimdir sorusunu araştırıyor.

Çukur Halil İbrahim kimdir? Diziye ne zaman katılacak?

4. sezonunda hayran kitlesini kaybetmeden ve reyting rekorları alt üst etmeye devam eden Çukur dizisine katılacak olan Halil İbrahim karakterinin iyi mi yoksa kötü mü olduğu araştırılıyor. 1. Sezonda dizide ölen Kahraman Koçovalı’nın yaşadıkları tekrar gösterilmeye başlayacak. Kahraman’ın geçmişte Halil İbrahim’in peşine düştüğü belirtilirken pek çok dizi hayranı Halil İbrahim’in kim olduğunu merak etmeye başladı.

Koçovalılara düşman olmadığı kesinleşen Halil İbrahim’in diziye ne zaman katılacağı merak ediliyor. Halil İbrahim’in 1971 yılında öldüğü belirtilirken bunu açıklayan amca Cumali’nin geçekte Halil İbrahim olduğu düşüncesi günden güne güçleniyor. Erdenetler’in yaptıkları sonrasında Koçovalıların aile mezarlığı yerle bir edilmişti. Cumali ise mezarlığı tekrar yaptırmak istediğinde öğrendikleri sonrasında şok oldu. Koçovalıların amcası olan Cumali’nin ölmediği ve hala hayatta olduğu ortaya çıkıyor. Koçovalıların aile sırrı olduğu kesinleşen Cumali amcanın yaşaması sonrasında Halil İbrahim’in diziye katılacağı açıklandı.