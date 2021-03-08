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Çukur Gazeteci Leyla kimdir? Çağla Demir kaç yaşında, nereli?

Çukur dizisinde gazeteci leyla kimdir? Dizideki gazeteci gerçek kimliği nedir? Çağla Demir kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Tüm soruların cevabı burada.

08 Mart 2021 Pazartesi 20:40
Çukur Gazeteci Leyla kimdir? Çağla Demir kaç yaşında, nereli?
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Show Tv'nin uzun zamandır devam eden ve izleyicinin beğenisiyle reyting sıralamasının ilk yerinde alan dizinin gazeteci leylası kimdir? 

Dizinin final bölümleri yaklaşmaktayken diziye son anda dahil olan gazeteci leylayı güzel oyuncu Çağla Demir canlandırıyor.

Ay Yapım'ın üstlendiği dizi final yaklaşmasına rağmen izleyicisi diziden vazgeçmedi. Hala ilk yayınlandığı zamanlar kadar ilgiyle izleniyor. 

Çağla Demir, Samsun 1992 doğumludur. Oyunculuk eğitimini Demir Tümay Özokur Atölyesi'nde aldı. İlk dizisi Medcezir idi. 

Sempatik tavrı ve şirinliğiyle ekranların yabancısı olmayan oyuncu olmayı başardı. Sosyal medyada da adından oldukça bahsedilen oyuncunun daha önce Kara Sevda, Elimi Bırakma, Siyah İnci ve Kocaman Ailem dizilerinde yer aldığı görülmüştür. 



Son Güncelleme: 08.03.2021 20:40
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurGazeteci LeylaÇağla DemirShow Tv
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