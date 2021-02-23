Çukur finale kaç bölüm kaldı?

Show Tv’nin sevilen dizisi Çukur adım adım finale yaklaşmakta. Her bölümde dikkat çekici olayların yaşandığı dizide, final hazırlıkları başladı.
Çukur final tarihi
Dizi de, Kulkan Erdenet’in ölmesi bekleniyor. Efsun’a ve Yamaç’a yaptıklarının bedelini ödeyeceği bilinmekte. Yapacağı final ile herkesi şaşırtacak olan dizinin yeni bölümleri ise izleyiciler tarafından büyük bir merak ile beklenmekte.
Yamaç Koçavalı, kendisine yapılan eziyetlerin hesabını Erdenet’ten çıkaracak. Final de neler yaşanacağı ise bilinmiyor.
Son Güncelleme: 23.02.2021 01:57