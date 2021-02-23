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Çukur finale kaç bölüm kaldı?

İzleyicinin büyük bir ilgi ile takip ettiği Çukur dizisinde geri sayım başladı. Final yapacağı bilinen dizinin yeni bölümleri büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile kendini sevdirmeyi başaran dizinin final tarihi belli oldu. Tüm detaylar haberimizde..

23 Şubat 2021 Salı 01:57
Çukur finale kaç bölüm kaldı?
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Show Tv’nin sevilen dizisi Çukur adım adım finale yaklaşmakta. Her bölümde dikkat çekici olayların yaşandığı dizide, final hazırlıkları başladı. 

Çukur final tarihi 

Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi de sürekli ölümler yaşanmaya ve kadro değişmeye başladı. İdris Baba’nın ölmesinden sonra, güçlü senaryosu ile izlenmeye devam eden Çukur, 125. bölümde ekranlara veda edecek. Dizinin final tarihi ise Mayısıs ayına gelmekte. 

Dizi de, Kulkan Erdenet’in ölmesi bekleniyor. Efsun’a ve Yamaç’a yaptıklarının bedelini ödeyeceği bilinmekte. Yapacağı final ile herkesi şaşırtacak olan dizinin yeni bölümleri ise izleyiciler tarafından büyük bir merak ile beklenmekte. 

Yamaç Koçavalı, kendisine yapılan eziyetlerin hesabını Erdenet’ten çıkaracak. Final de neler yaşanacağı ise bilinmiyor. 



Son Güncelleme: 23.02.2021 01:57
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ÇukurShow Tv
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