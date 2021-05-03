Çukur finale kaç bölüm kaldı, final ne zaman?

Show TV ekranlarında yayınlanan izleyicilerin yakından takip ettiği Çukur dizisi finale mi gidecek? Çukur dizisinden tüm karakterlerin ayrılmasıyla yakın zamanda final yapmasını bekleniyor.

Çukur dizisi final tarihi ne zaman?

Çukur dizisi yeni bölüm hashtag’ine #ÇukurSonBeş yazdı. Çukur dizisi finaline son beş bölüm kaldı.

Çukur dizisi neden final yapacak?

Çukur oyuncuları daha önceki bir yayında 125.bölümde finale gidileceğini söylemişti fakat son gelen habere göre dizinin finali biraz daha uzatıldı.

Rıza Kocaoğlu dizinin ne zaman final yapacağını açıklamıştı. Kocaoğlu açıklamasında: “Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız” sözlerini kullandı.