Çukur finalde neler olacak, kimler ölecek?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukurtarihinde veda etmeye hazırlanırken reyting rekorları kıran dizi izleyicisine bomba birhazırlıyor. Çukur izleyicileri final ayrıntılarını kimlerin öleceğini merak ederken dizide sürpriz gelişmeler bekleniyor.

Sosyal medyada Yamaç’ın Amca’yı öldürmesi sürekli iddia edilirken dizi net bir açıklama yapmadı. Yamaç’ın diğer çocuğu ayrı bir merak konusu olurken kötü Amca Koçavalılar’ın elinden kaçıyor. Amca büyük darbeyi vermek için Şahram adında gizli adama yetki vermek için bekliyor. Yamaç ise Çukur’u kötü belalardan uzak tutmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Dizide herkesin yüzü gülerken son bölümde sürpriz gelişmeler yer alacak. Koçavalılar ve Çukur mutlu son ile bitecek. 4 sezondur Show TV ekranlarında kendini gösteren dizi 7 Haziran’da izleyicisine veda edecek.