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Çukur finalde neler olacak, kimler ölecek?

Show TV ekranlarının uzun soluklu dizileri arasında yer alan ‘Çukur’ 2021 sezonunda final yapacağını duyurmasının ardından Çukur izleyicileri Çukur finalde neler olacak, kimler ölecek? gibi sorulara yanıt arıyor. 7 Haziran akşamı final yapacak olan dizi finale bomba gibi hazırlanırken dizinin final bölümü ayrıntıları merak ediliyor. İşte Ay Yapım imzalı dizinin final detayları haberimizde

23 Mayıs 2021 Pazar 21:15
Çukur finalde neler olacak, kimler ölecek?
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Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur 7 Haziran tarihinde veda etmeye hazırlanırken reyting rekorları kıran dizi izleyicisine bomba bir final hazırlıyor. Çukur izleyicileri final ayrıntılarını kimlerin öleceğini merak ederken dizide sürpriz gelişmeler bekleniyor.

Sosyal medyada Yamaç’ın Amca’yı öldürmesi sürekli iddia edilirken dizi net bir açıklama yapmadı. Yamaç’ın diğer çocuğu ayrı bir merak konusu olurken kötü Amca Koçavalılar’ın elinden kaçıyor. Amca büyük darbeyi vermek için Şahram adında gizli adama yetki vermek için bekliyor. Yamaç ise Çukur’u kötü belalardan uzak tutmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Dizide herkesin yüzü gülerken son bölümde sürpriz gelişmeler yer alacak. Koçavalılar ve Çukur mutlu son ile bitecek. 4 sezondur Show TV ekranlarında kendini gösteren dizi 7 Haziran’da izleyicisine veda edecek.


Son Güncelleme: 23.05.2021 21:15
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