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Çukur final tarihi belli oldu mu? Çukur ne zaman final yapacak? Final için geri sayım

Ekranların sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen Çukur final tarihi ile merak edilmeye devam ediyor. Dizi hayranları, Çukur final tarihi belli oldu mu? Çukur ne zaman final yapacak? sorularını araştırmaya başladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:47
Çukur final tarihi belli oldu mu? Çukur ne zaman final yapacak? Final için geri sayım
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SHOW TV ekranlarının 4 sezondur reyting rekorlarını alt üst eden dizilerinden Çukur final sezonu ile merak edilmeye devam ediyor. Dizi severler Çukur dizisinin final tarihinin ne zaman olacağını araştırmaya devam ederken yapımcı ve kanaldan dizinin final tarihinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı.

Çukur ne zaman final yapacak?

Dizinin 4. Sezonu ile final yapacağı herkes tarafından bilinirken dizinin ne zaman final yapacağı ve son bölümün hangi tarihle izleyici karşısına çıkacağı merak ediliyor. Dizinin final tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İzleyiciler dizinin bayramdan hemen önce 10 Mayıs 2021 tarihinde final yapabileceğini düşünürken yapımcılar aylar öncesinden dizinin 4. Sezonunun final sezonu olacağını açıkladığı biliniyor. Dizi oyuncuları Çukur’un 125. Bölüm ile final yapacağını açıklamalarına karşın dizinin final tarihi ilerleyen bölümlere ertelenmişti.

Dizide Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu dizinin final tarihi ile ilgili açıklamalarında ‘Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız.’ Dedi.

Çukur son bölümde neler yaşandı?

Yasmin’in zehirlenmesi sonrasında deliye dönen Akın, Amca ile yüzleşmeye karar verir. Emmi’nin ölümü sonrasında Çukur’a büyük bir ders vermek isteyen Yamaç hazırlıklara başlar. Amca ile tartışma yaşayan Vartolu iplerin kopma noktasına gelmesi ile sonuçlanan olayları başlatır.

Sevdiklerini korumak için intikam almaya başlayan Yamaç herkese ders verme konusunda kararlıdır. Amca’nın kurduğu tuzak ise dizide bir ismin daha ölümü ile sonuçlanır.




Son Güncelleme: 03.05.2021 20:47
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