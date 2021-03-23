Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi ne zaman final yapacak, yeni sezonda devam edecek mi?

Show TV ekranlarından yayınlanan ve milyonlarca izleyici tarafından beğeniyle takip edilen Çukur dizisi son mu bulacak? Ekranların en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi olan Çukur’un final yapacağı iddia edildi. İzleyiciler Çukur ne zaman final yapacak, Çukur bitiyor mu sorularının yanıtlarını arıyor.

Çukur Dizisi Final Tarihi Ne Zaman?

Son dönemlerde en çok merak edilen konuların başında Çukur dizisinin final tarihi gelmektedir. Konuyla alakalı sosyal medyada ilginç iddialar dolaşıyor. Ekranların en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi olan Çukur’un final yapacağı iddia edildi. İzleyiciler Çukur ne zaman final yapacak, Çukur bitiyor mu sorularının yanıtlarını arıyor.

Çukur dizisi 4 sezondur ekranları kasıp kavurmaya devam ediyor. Dizi milyonlarca kişi tarafından izlenmektedir. Reyting rekorları kırmaktadır. Daha önce sosyal medyada dizinin 125. Bölümüyle final yapacağı belirtilmişti.

Çukur Hayranları Şoka Uğradı

Sık sık gündeme gelen Çukur dizisi, şu sıralar final ile gündeme gelmeye başladı. 10 Mayısıs tarihinde dizinin sona ereceği konuşuluyor. Dizinin 4. Sezon ile birlikte sona ereceği düşünülüyor. 23 Ekim 2017 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelen Çukur dizisi, Ay Yapım tarafından yapılmaktadır. Dizinin yönetmeni Sinan Öztürk’tür. Senaryosunda ise Damla Serim ile Gökhan Horzum vardır.

Çukur Dizisi Oyuncu Kadrosu