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Çukur final fragmanı yayınlandı mı? Yamaç ölüyor mu?

Çukur dizisi her Pazartesi Show TV ekranlarına gelmektedir. Show TV'nin sevilen dizisi olan Çukur, 131.bölümüyle ekranlara veda edecek. Seyirciler, Yamaç'ın ölüp ölmediğini merak ediyor. Çukur Yamaç ölüyor mu? Yamaç'ın ölüp ölmediği final bölümünde belli olacak. Çukur final fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur finali genel tanıtım videosu...

02 Haziran 2021 Çarşamba 10:44
Çukur final fragmanı yayınlandı mı? Yamaç ölüyor mu?
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Show TV ekran reyting rekorunu her Pazartesi saat 20:00'de kıran dizi, önümüzdeki hafta yayınlanacak 131. bölümüyle ekrana veda edecek. Sevilen dizinin son bölümünde Cumali Amca Çukur’u  yok edeceğini söyledi. Yamaç videoyu Çukur'u aramak için kullandı. Çukur dizisinin final fragmanı henüz yayınlanmasa da final bölümü için "Çukur Finali Genel Tanıtım" başlıklı bir video yayınlandı. Çukur'un son tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Çukur 130.bölüm

Çukur dizisinin ilk birkaç bölümündeki son güvenilen koz Şahram'dır Şahram'ın gelişi Çukur için yeni bir tehdit haline gelmiş ve çevredeki birçok kişi yanmıştır. Çukur 130. bölümde Cumali Amca Çukur'u yok edeceğini söyledi. Yamaç, Çukur'u aramak için bir video kullandı ve yakın bölgelere umut vermek için "Güzel günler, güneşli günler göreceğiz" ifadesini kullandı. Final yaklaştıkça tansiyon giderek artarken Yamaç'ın amcası ve Şahram için nasıl bir plan yapacağı merak konusu oldu.


Son Güncelleme: 02.06.2021 10:44
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Çukur 131.bölümÇukur Final FragmanÇukur Yamaç ölüyor Mu?
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