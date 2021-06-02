Çukur final fragmanı yayınlandı mı? Yamaç ölüyor mu?

Show TV ekran reyting rekorunu her Pazartesi saat 20:00'de kıran dizi, önümüzdeki hafta yayınlanacak 131. bölümüyle ekrana veda edecek. Sevilen dizinin son bölümünde Cumali Amca Çukur’u yok edeceğini söyledi. Yamaç videoyu Çukur'u aramak için kullandı. Çukur dizisinin final fragmanı henüz yayınlanmasa da final bölümü için "Çukur Finali Genel Tanıtım" başlıklı bir video yayınlandı. Çukur'un son tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Çukur 130.bölüm

Çukur dizisinin ilk birkaç bölümündeki son güvenilen koz Şahram'dır Şahram'ın gelişi Çukur için yeni bir tehdit haline gelmiş ve çevredeki birçok kişi yanmıştır. Çukur 130. bölümde Cumali Amca Çukur'u yok edeceğini söyledi. Yamaç, Çukur'u aramak için bir video kullandı ve yakın bölgelere umut vermek için "Güzel günler, güneşli günler göreceğiz" ifadesini kullandı. Final yaklaştıkça tansiyon giderek artarken Yamaç'ın amcası ve Şahram için nasıl bir plan yapacağı merak konusu oldu.