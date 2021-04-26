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Çukur Emmi öldü mü, diziden ayrıldı mı? Kadir Çermik Çukur dizisinden neden ayrıldı?

Show TV'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Çukur'da bir ayrılık daha yaşanacak. Mayısıs ayında final yapacağı bilinen dizi de sevilen karakterler bir bir ayrılıyor. Bu sefer de Emmi karakterini canlandıran Kadir Çermik diziden ayrılacak. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 20:41
Çukur Emmi öldü mü, diziden ayrıldı mı? Kadir Çermik Çukur dizisinden neden ayrıldı?
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Çukur emmi öldü mü? Diziden ayrılıyor mu?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur, Mayısıs ayında final bölümü ile ekranlara gelecek. Dizide yaşanan vedalara yeni bölümünde bir veda daha ekleniyoır. Çukur’da Emmi öldürülecek. Dizide bu karaktere Kadir Çermik hayat veriyordu. Dizinin başrollerinde ise Aras Bulut İynemli,Erkan Kolçak Köstendil,Necip Memili,Damla Sönmez, Burak Dakak,Perihan Savaş yer almakta. 4 yıldır ekranlarda olan Çukur, Mayısıs ayında final yapacak.

Amca Emmi’yi öldürecek!

Dizinin son bölümünde uzun zaman sonra bilinci yerine gelen Emmi Cumali amca ile yüzleşir. Amcaya 2 gün süre verir, Tüm bildiklerini bir mektuba yazdığını çeker ve Çukur’u bırakıp gitmezse Yamaç ve Cumali’ye her şeyi anlatacağını söyler. Amca ise Emmi’nin öldürülmesi için emir verir. Amca’nın adamları yeni bölümde Emmiyi öldürecek.

Celasun,Karaca ve Kulkan diziden ayrıldı!

Sevilen dizide Celasun,Karaca ve Kulkan’ın ayrılığı seyirciyi üzmüştü. Bu sefer de Emmi diziye veda edecek. Sevilen karakterleri Amca tek tek dizi de öldürüyordu. En son bölümde ise Kulkan Erdenet’i öldürmüştü. 




Son Güncelleme: 26.04.2021 20:41
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurShow TvDizi
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