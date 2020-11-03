Çukur Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez diziden ayrılacak mı? Çukur yeni bölümden ilk sahne!

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi 101. son bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin finalinde Efsun’un İdris’in öldürülmesi olayının içerisinde olduğunu öğrenen Cumali ivedilikle harekete geçmiştir. Cumali, Efsun’a silah doğrultmuş ve Efsun’un ölüp ölmeyeceği araştırılmaya başlandı.
Çukur 102. bölümden ilk sahne
Yeni bölümde Aliço ile Sultan ikilisi arasında Yamaç hakkında bir gelişme yaşanması bekleniyor. Sultan Hanım’ın perişan hali dikkatleri çekerken, Aliço’dan ne isteyeceği merak edilmeye başlandı.
Son Güncelleme: 03.11.2020 18:17