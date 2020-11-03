Çukur Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez diziden ayrılacak mı? Çukur yeni bölümden ilk sahne!

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi 101. son bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin finalinde Efsun’un İdris’in öldürülmesi olayının içerisinde olduğunu öğrenen Cumali ivedilikle harekete geçmiştir. Cumali, Efsun’a silah doğrultmuş ve Efsun’un ölüp ölmeyeceği araştırılmaya başlandı.

Çukur 102. bölümden ilk sahne

Aliço, Sultan Hanım’ın yanına gitmiş ve İdris’i neden vurmak zorunda olduğunu anlatmıştı. Sultan ise Yamaç ile ilgili gerçeği öğrenince büyük bir şok yaşamıştı. Yeni bölümdeyse Sultan Hanım, Aliço’ya isteğini söyler.

Yeni bölümde Aliço ile Sultan ikilisi arasında Yamaç hakkında bir gelişme yaşanması bekleniyor. Sultan Hanım’ın perişan hali dikkatleri çekerken, Aliço’dan ne isteyeceği merak edilmeye başlandı.