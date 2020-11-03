Çukur Efsun öldü mü, diziden ayrıldı mı? Damla Sönmez Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur dizisinin son bölümünde Cumali, elinde Efsun'a silah doğrultarak seyircileri heyecanlandırdı. Çağatay ile bir kez daha karşı karşıya kalan Yamaç, ondan kurtulmak ve Cumali'nin öfkesini yatıştırmak için dikkatlice plan yaparken, Cumali sinir ve intikam duygusu ile Efsun’un evine gidip Efsun’a silah doğrultacak.

Efsun Damla Sönmez Kimdir?

Damla Sönmez 1987 yılında doğdu. Hayali kemancı olmaktı ama bir ajansa kayıt olduktan sonra hayatı tamamen değişti. 17 yaşındayken Camdan Pabuçlar dizisinde oyuncuydu. Sönmez, 2008 yılında Emret Komutan dizisiyle kariyerinin zirvesine ulaştı.