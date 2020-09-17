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Çukur dizisinin Seren'i İrem Sak'ın hayat hikayesi!

Okurlarımızın merakla bekledikleri Çukur dizisinin Seren'ı İrem Sak'un hayat hikayesi! ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Perşembe günü yayınlanan 17-09-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Çukur dizisinin Seren'ı İrem Sak'un hayat hikayesi! başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

17 Eylül 2020 Perşembe 15:41
Çukur dizisinin Seren'i İrem Sak'ın hayat hikayesi!
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İrem Sak, Çukur oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yeni sezonda Seren karakterine hayat verecek İrem Sak hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Arık Böke Erdenet karakterinin kuzeni Seren’i canlandıracak Sak hakkında araştırma yapılıyor.

Yeni sezona büyük bir hızla giriş yapmaya hazırlanan Çukur’da Seren karakteri Böke’nin kuzenine hayat verecek.

İrem Sak kimdir?

9 Şubat 1986'de Sivas’ta dünyaya gelen İrem Sak, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümü mezunudur. 2010’da Şen Yuva dizisiyle kariyerine adım atan ünlü oyuncu Yalan Dünya dizisinde Tülay karakterine hayat vererek ün kazanmıştır. Bir Aile Hikayesi’ndeyse Müjde karakterini canlandıran Sak’ın daha önce rol aldığı dizi ve filmler ise;

2019 – Bir Aile Hikayesi (Müjde) (TV Dizisi)

2015 – 2018 – Güldür Güldür (Sinem) (TV Dizisi)

2018 – Ölümlü Dünya (Sinema Filmi)


2017 – Martı (Nurgül) (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Defne) (Sinema Filmi)

2016 – Dedemin Fişi (Kader) (Sinema Filmi)

2011 – 2014 – Yalan Dünya (Tülay) (TV Dizisi)

2011 – 5’er Beşer (Sinem) (TV Dizisi)

2010 – Şen Yuva (Şehrazat) (TV Dizisi)

 



Son Güncelleme: 17.09.2020 15:41
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İrem SakÇukur
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