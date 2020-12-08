Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!

Çukur Selim Öldüğü Zaman Çalan Şarkı

Sevilen dizi Çukur’un sevilen karakteri Selim öldü. İzleyenlere oldukça duygusal anlar yaşatan sahnede çalan şarkı, bu duygusal anları daha da destekledi. Evinin tapularını almayı başaran Selim, bu bölümde diziden ölerek ayrılıyor. Dizide Selim öldüğü zaman çalan Ahmet Kaya şarkısı çok merak edildi. İşte o şarkı..

İşte O Ahmet Kaya Şarkısı

Selim’in ölüm anında çalan şarkı seslendirmesi Ahmet Kaya’ya ait olan Nereden Bileceksiniz isimli şarkıdır. 1998 yılında seslendirdiği şarkının yer aldığı albümün ismi “Dosta Düşmana Karşı”dır. Sözleri Yusuf Hayaloğlu’na ait olan şarkının müziğini Ahmet Kaya yapmıştır.

Şarkının sözleri;

Üstüm başım toz içinde

Önüm arkam pus içinde

Sakallarım pas içinde

Siz benim nasıl yandığımı

Nerden bileceksiniz

Bir fidandım devrildim

Fırtınaydım duruldum

Yoruldum çok yoruldum

Siz benim neler çektiğimi

Nerden bileceksiniz

Taş duvarlar yıkıp geldim

Demirleri söküp geldim

Hayatımı yıkıp geldim

Siz benim neden kaçtığımı

Nerden bileceksiniz

Gökte yıldız söner şimdi

Annem beni arar şimdi

Sevdiğim var kanar şimdi

Siz benim niye içtiğimi

Nerden bileceksiniz

Bir pınardım kan oldum

Yol kenarı han oldum

Yanıldım ah ziyan oldum

Siz benim neden sustuğumu

Nerden bileceksiniz

Ben ardımda yaş bıraktım

Ağlayan bir eş bıraktım

Sol yanımı boş bıraktım hey

Siz benim kime küstüğümü

Nerden bileceksiniz.