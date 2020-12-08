Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!

Çukur Selim Öldüğü Zaman Çalan Şarkı
Sevilen dizi Çukur’un sevilen karakteri Selim öldü. İzleyenlere oldukça duygusal anlar yaşatan sahnede çalan şarkı, bu duygusal anları daha da destekledi. Evinin tapularını almayı başaran Selim, bu bölümde diziden ölerek ayrılıyor. Dizide Selim öldüğü zaman çalan Ahmet Kaya şarkısı çok merak edildi. İşte o şarkı..
İşte O Ahmet Kaya Şarkısı
Selim’in ölüm anında çalan şarkı seslendirmesi Ahmet Kaya’ya ait olan Nereden Bileceksiniz isimli şarkıdır. 1998 yılında seslendirdiği şarkının yer aldığı albümün ismi “Dosta Düşmana Karşı”dır. Sözleri Yusuf Hayaloğlu’na ait olan şarkının müziğini Ahmet Kaya yapmıştır.
Şarkının sözleri;
Üstüm başım toz içinde
Önüm arkam pus içinde
Sakallarım pas içinde
Siz benim nasıl yandığımı
Nerden bileceksiniz
Bir fidandım devrildim
Fırtınaydım duruldum
Yoruldum çok yoruldum
Siz benim neler çektiğimi
Nerden bileceksiniz
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yıkıp geldim
Siz benim neden kaçtığımı
Gökte yıldız söner şimdi
Annem beni arar şimdi
Sevdiğim var kanar şimdi
Siz benim niye içtiğimi
Nerden bileceksiniz
Bir pınardım kan oldum
Yol kenarı han oldum
Yanıldım ah ziyan oldum
Siz benim neden sustuğumu
Nerden bileceksiniz
Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım hey
Siz benim kime küstüğümü
Nerden bileceksiniz.