Çukur dizisinin final tarihi belli oldu!

Show TV’nin her bölümü heyecanla izlenen dizisi Çukur, 2017 yılından beri yayın hayatına devam ediyor. Farklı konusu, başarılı oyuncu kadrosu ve aksiyon sahneleriyle her Pazartesi akşamı yayınlanan Çukur, 4.sezonuyla ekranlara geliyor.

Final tarihi belli oldu!

Dizi oyuncularının daha önce yaptıkları canlı yayında, Çukur’un 125.bölümde final yapacağı açıklanmıştı. Buna göre Çukur’un final bölümü Mayısıs ayında ekranlara gelecek. Senaryoda bir değişiklik yapılmazsa Çukur dizisi 10 Mayısıs’ta ekranlara veda edecek.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstedil ve Rıza Kocaoğlu’nun yer aldığı Çukur’un finaline sayılı zaman kaldı. Dizinin yayınlanan son bölümünde 2 yıl sonraya gidilmesi ve Yamaç’ın hayatının tamamen değişmesi finalin yaklaştığının sinyallerini verdi. Çukur, 10 Mayısıs 2021 Pazartesi günü 125.bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak.