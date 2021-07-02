Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?

Aras Bulut İynemli, Çukur Belgeseli için hazırlıklara başlandığını açıkladı. İynemli, dizide Yamaç Koçovalı karakterine hayat veriyordu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusuyla çok sevilen Çukur dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Çukur Belgeselinin nerede çekildiği ve ne zaman yayınlanacağı merak edildi.

Çukur dizisinin fanlarını kısa bir süre içinde büyük bir sürpriz bekliyor. Geçtiğimiz aylarda final yapan dizinin belgeseli çekiliyor. Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur, geçtiğimiz hafta final bölümünü yayınladı. Dört sezon boyunca sevilerek izlenen dizinin başrolünde Aras Bulut İynemli yer alıyordu.

Belgeselde Çukur dizisi hikâyesinin ve perde arkasının anlatılacağı biliniyor. Belgesel hakkındaki detayları İynemli açıkladı.

Başarılı oyuncu, çok güzel bir süreç geçirdiklerini ve şu an dinlenme sürecinde olduğunu söyledi. Daha sonra Çukur için belgesel çekimine gideceğini belirtti.

Başarılı oyuncunun açıklamaları sonrası Çukur kadrosunun tekrar bir araya geldiği anlaşıldı. İynemli, belgeselin oyuncuların kendisiyle, dizinin hikâyesiyle ilgili olduğunu anlattı. Dizi ekibinde yer alan herkesle röportaj yapılacağını vurguladı.

Çukur belgeseli nerede çekilecek?

Çukur dizisi tarihi Yarımada’da renkli evlerin olduğu Fener Balat’ta çekiliyordu. Belgeselin de İstanbul’da çekileceği tahmin ediliyor. Dizinin birçok sahnesi Fatih ilçesindeki Balat semtinde çekildi. Bazı sahneler ise Tarlabaşı Bulvarı’nda, ilk bölüm sahneleri ise yurt dışında çekildi.