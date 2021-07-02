İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....

Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?

Show TV ekranlarının rekortmen dizisi Çukur kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Dizinin final yapmasının ardından Çukur sevenlere müjde geldi. Çukur belgeseli için çekimler başladı. Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar...

02 Temmuz 2021 Cuma 10:13
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Takip Et:

Aras Bulut İynemli, Çukur Belgeseli için hazırlıklara başlandığını açıkladı. İynemli, dizide Yamaç Koçovalı karakterine hayat veriyordu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusuyla çok sevilen Çukur dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Çukur Belgeselinin nerede çekildiği ve ne zaman yayınlanacağı merak edildi.

Çukur dizisinin fanlarını kısa bir süre içinde büyük bir sürpriz bekliyor. Geçtiğimiz aylarda final yapan dizinin belgeseli çekiliyor. Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur, geçtiğimiz hafta final bölümünü yayınladı. Dört sezon boyunca sevilerek izlenen dizinin başrolünde Aras Bulut İynemli yer alıyordu.

Belgeselde Çukur dizisi hikâyesinin ve perde arkasının anlatılacağı biliniyor. Belgesel hakkındaki detayları İynemli açıkladı.

Başarılı oyuncu, çok güzel bir süreç geçirdiklerini ve şu an dinlenme sürecinde olduğunu söyledi. Daha sonra Çukur için belgesel çekimine gideceğini belirtti.

Başarılı oyuncunun açıklamaları sonrası Çukur kadrosunun tekrar bir araya geldiği anlaşıldı. İynemli, belgeselin oyuncuların kendisiyle, dizinin hikâyesiyle ilgili olduğunu anlattı. Dizi ekibinde yer alan herkesle röportaj yapılacağını vurguladı.

Çukur belgeseli nerede çekilecek?

Çukur dizisi tarihi Yarımada’da renkli evlerin olduğu Fener Balat’ta çekiliyordu. Belgeselin de İstanbul’da çekileceği tahmin ediliyor. Dizinin birçok sahnesi Fatih ilçesindeki Balat semtinde çekildi. Bazı sahneler ise Tarlabaşı Bulvarı’nda, ilk bölüm sahneleri ise yurt dışında çekildi.


Son Güncelleme: 02.07.2021 10:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çukur Dizisinin Belgeseli Nerede çekiliyorçukur Belgeseli Ne Zaman Yayınlanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Kazara Aşk dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
Kazara Aşk dizisinin Vildan'ı kim?
Kazara Aşk dizisinin Vildan'ı kim?
Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Tom Hiddleston The Essex Serpent kadrosuna katıldı.
Esin Civangil kimdir, nerede doğmuştur? Esin Civangil evli mi? Esin Civangil kaç yaşında?
Esin Civangil kimdir, nerede doğmuştur? Esin Civangil evli mi? Esin Civangil kaç yaşında?
Meral Kaplan kimdir? Aslen nerelidir? Rol aldığı diziler
Meral Kaplan kimdir? Aslen nerelidir? Rol aldığı diziler

Popüler Haberler

Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı
2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışında ne var?
Star TV'de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde ne var? Star TV 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Show TV canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
ATV'de 2 Temmuz 2021 Cuma tarihinde ne var? 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışında neler yer alıyor?
Kanal D canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Temmuz 2021 Cuma TRT Spor dizi, film ve programları
30 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Süt parası için nereye başvurulur? 2021 Süt parası kaç ay verilir?
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Erken emeklilikte emekli maaşları ne kadar olur? Hangi emekli ne kadar maaş alır?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
Johnny Depp kimdir? Rol aldığı filmler hangileridir?
Makedonya yaşam şartları nasıl? 2021 Makedonya asgari ücretleri
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 2 Temmuz 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Yeni çipli kimlik kartı kaybolduğunda istenen belgeler ve para cezası 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.