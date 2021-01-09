“Çukur” dizisine sürpriz! Hangi ünlü oyuncu diziye geri dönüyor?

23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan dizi her pazartesi saat 20.00 da Show TV’de sevenleri ile buluşuyor. 111. Bölümü yayınlanan dizinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak, Köstendil, Necip Memili gibi karakterlerin oynadığı dizide bir dönem oynayan Nejat İşler ’in geri dönüldüğü söyleniyor.





Çağatay karakterini canlandıran Nejat İşler birçok projede yer alarak en son kendisini “Çukur” dizisi ile buluşuyor. Diziden bir dönem ayrılan ünlü oyuncu diziye tekrar dönerek seyircilere sürpriz yaparak yeni bölümde oynayacağı söyleniyor.





11 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak olan dizi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.