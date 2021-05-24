İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Çukur dizisine katılan Begüm Akkaya kimdir? Seher karakteri kimdir?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Çukur dizisine katılan Begüm Akkaya kimdir? Seher karakteri kimdir? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 24 Mayıs günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Çukur dizisine katılan Begüm Akkaya kimdir? konusunda yeni bilgileri edinin.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:05
Çukur dizisine katılan Begüm Akkaya kimdir? Seher karakteri kimdir?
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan ve oldukça beğenilen Çukur dizisinde rol alan Seher karakterinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Her hafta pazartesi günleri ekranlardan olan Çukur dizisinde Seher karakteriyle tanınan oyuncunun kim olduğu dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.

Çukur dizisinde Seher karakterine hayat veren güzel oyuncu Begüm Akkaya’nın hayatı en çok merak edilenler arasında yerini almış durumda.

Begüm Akkaya Kimdir?

Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991'de İstanbul'da doğdu. Aslen babası tarafından Giresun'lu olup, İstanbul Üniversitesi Ulusal Müzik Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Begüm Akkaya; “Mavi Dalga” ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, “Nergis Hanım” ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, “Kuma” filmi ile Molodist Intenational Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerini kazanmıştır.

Begüm Akkaya, 2005 yılında "Beşinci Boyut" dizisinde ilk kez sahne aldı. "Uçurum", "20 Dakika", Altınsoylar, Bugünün Saraylısı, Aşk ve Gurur gibi projelerde yer aldı. Begüm Akkaya, şu anda Fox TV ekranlarında yayınlanan "Kurşun" dizisinde Tomris rolünü oynamıştır. Begüm Akkaya, 1,63 metre uzunluğunda, 51 kilo ağırlığında ve Kova burcudur.

 


Son Güncelleme: 24.05.2021 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SeherBegüm AkkayaShow TvDiziÇukur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?

Popüler Haberler

Maraşlı dizisindeki Firuzan karakteri kimdir? Rojda Demirer nereli, yaşı kaç?
Maraşlı dizi oyuncusu Mahur kimdir? Alina Boz hakkında bilgiler
Çukur dizisine katılan Begüm Akkaya kimdir? Seher karakteri kimdir?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Mansur'u Nizamettin Özkaya'nın hayat hikayesi!
Maraşlı dizisindeki Firuzan karakteri kimdir?
Kuvel kalesi tarihteki yeri nedir? Kuvel kalesi ne zaman kim tarafından fethedildi?
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Gerçek adı ne? Kerem Atabeyoğlu oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Aytek Şayan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Zübeyde'si Sezin Akbaşoğulları'nın hayat hikayesi!
Akrep dizisine katılan Bekir Aksoy kimdir? Fikret karakteri kimdir?
Yoksulluk maaşı alma şartları nelerdir? 2021 fakirlik maaşı başvurusu e-devlet
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Günlük burç yorumları; 22 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumları
Maraşlı 19. bölüm tek parça izle - Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala'nın yer aldığı diziler
Yasak Elma dizisindeki Selin karakteri kimdir? Aylin Veziroğlu nereli, yaşı kaç?
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Gerçek adı nedir? Melis İşiten nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde adı geçen Ebul Kasım tarihte kimdir?
Yasak Elma dizisi Cansu karakterini kim canlandırıyor? Nilperi Şahinkaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Baki Davrak rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.