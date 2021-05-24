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Çukur dizisindeki Yasmin karakteri kimdir? Gamze Doğanoğlu nereli, yaşı kaç?

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Çukur dizisindeki Yasmin karakteri kimdir? Gamze Doğanoğlu nereli, yaşı kaç? haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 24 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:23
Çukur dizisindeki Yasmin karakteri kimdir? Gamze Doğanoğlu nereli, yaşı kaç?
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 Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur’a en son Kulkan Erdenet karakteri dahil edilmişti. Oyuncu transferlerine devam eden dizi kadrosunu yeni bir isim daha dahil etti. Dizide Yasmin karakterine hayat vermesi için Gamze Doğanoğlu kadroya dahil edildi.

 Dizide kim olduğu henüz belli olmayan, Cumali Amca’nın müttefiği olan İskender’in kız kardeşi rolünü oynamak için diziye Gamze Doğanoğlu katıldı. Doğanoğlu dizide Yasmin karakterini canlandıracak.

Gamze Doğanoğlu (Çukur Yasmin) kim?

 Reklam ve dizi oyuncusu olan Gamze Doğanoğlu, 1996 İstanbul doğumludur. 2016 yılında Mandalina Oyuncu Atölyesi’nde, 2017 yılında ise Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. Bugüne kadar 6 reklam filminde oynayan Doğanoğlu, Kalbimin Sultanı isimli dizide Gülfidan Sultan karakterine hayat verdi.

 Gamze Doğanoğlu’nun rol aldığı projeler

  2019-2020 - Benim Adım Melek (Zehra)

  2018 - Kalbimin Sultanı (Gamze Doğanoğlu)

  2018 - Alija (Halida Gençlik)

  2017 - Arka Sokaklar

  2017 - Tadım

  2017 - Hopi

  2017 – Akbank


Son Güncelleme: 24.05.2021 20:23
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Anahtar Kelimeler:
Gamze DoğanoğluYasminÇukur
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