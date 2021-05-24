Çukur dizisindeki Şahran kimdir? Gerçek adı nedir? Sarp Akkaya hakkında bilgiler

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur’un oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Amca Cumali’nin bahsettiği Şahran, dizinin sıkı takipçileri tarafından tüm hafta boyunca merak edilirken karakteri kimin canlandıracağı belli oldu. Şahran karakterine ünlü oyuncu Sarp Akkaya’nın hayat vereceği ortaya çıktı.

Sarp Akkaya kimdir?

13 Mayıs 1980 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Sarp Akkaya, üç çocuklu bir ailenin çocuğudur. Kendisi gibi oyuncu olan ablası Esra Akkaya ve ikiz kardeşi de Kaya Akkaya’dır. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamlamıştır.

İlk kez 1995 senesinde Bizim Aile dizisiyle oyunculuğa başlayan Akkaya, 2007 senesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almıştır. 2009 senesinde yayınlanmaya başlayan Ezel dizisindeki Tevfik karakteri ile tanınan Akkaya, bunun ardından Suskunlar dizisinde yer almıştır.