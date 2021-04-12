İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Çukur dizisindeki Cennet karakteri kimdir? Aylin Engör nereli, yaşı kaç?

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Çukur dizisindeki Cennet karakteri kimdir? Aylin Engör nereli, yaşı kaç? haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 12 Nisan 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 19:50
Çukur dizisindeki Cennet karakteri kimdir? Aylin Engör nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur 4 sezondur yayınlanmaktadır. Aksiyon ve dram konulu dizi izleyicileri ekran başında tutmaya devam etmektedir. Şu sıralar merak edilen oyuncular arasında ise Çukur Cennet karakteri kimdir? Oldu. Çukur dizisinde oynayan Cennet (Aylin Engör) kaç yaşındadır? Gibi soruları sizde merak ediyorsanız detaylar haberimizde…

Çukur dizisinde Cennet

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisinde Cennet, Saadet’in yardımcısıdır. Dizide bilinen rolü Saadet’in yardımcısı olması. Cennet karakteri hakkında daha detaylı bilgiler olunca haberimizde güncelleyeceğiz. 

Cennet karakterine hayat veren Aylin Engör

11 Nisan 1991 İstanbul doğumlu olan Aylin Engör, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezundur. 1,60 boyunda 48 kilogram ağırlığında olan Engör, diksiyon eğitimi sunuculuk ve spikerlik eğitimleri de almıştır. Tiyatro ile ilgilenen oyuncumuz 2013 yılında Firuze dizisiyle televizyon ekranlarında görünmeye başlamıştır. Aynı yıl Galip Derviş isimli televizyon dizisinde de rol almıştır. 2017 yılında Star TV’de yayımlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde de oynamıştır. 2020 yılında ise Cennet karakteri ile Çukur dizisinde rol alıyor. 

Oyuncu Aylin Engör, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Engör’ün instagram profilinde 205 paylaşımı 23,8 bin üzeri takipçisi vardır. Aylin Engör’ün instagram kullanıcı adı ise @aylinengr’dir.

Takipçileri tarafından merak edilen Aylin Engör’ün sevgilisi var mı? Sorusunun cevabı ise Deniz Can Aktaş ile uzun zamandır mutlu giden bir ilişkisi olduğu yönündedir. 




Son Güncelleme: 12.04.2021 19:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aylin EngörDramaAksiyonÇukurShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet dizi 156. Bölüm 12 Nisan 2021 Pazartesi tek parça izle
Emanet dizi 156. Bölüm 12 Nisan 2021 Pazartesi tek parça izle
Emanet 157. yeni bölüm fragmanı 13 Nisan 2021 Salı Kanal 7
Emanet 157. yeni bölüm fragmanı 13 Nisan 2021 Salı Kanal 7
Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Seksenler'de yeni Fehmi kim olacak? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
Seni Çok Bekledim 16 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu? Seni Çok Bekledim neden yok, bitti mi?
Seni Çok Bekledim 16 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu? Seni Çok Bekledim neden yok, bitti mi?
Nihat Hatipoğlu iftar, sahur programı saat kaçta, hangi kanalda?
Nihat Hatipoğlu iftar, sahur programı saat kaçta, hangi kanalda?
Mavera Kara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Zara hakkında bilgiler
Mavera Kara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Zara hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Çukur dizisindeki Cennet karakteri kimdir? Aylin Engör nereli, yaşı kaç?
ATV Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Maraşlı dizisindeki Ozan karakteri kimdir?
Maraşlı dizisinde İlhan karakterini Cemil Büyükdöğerli canlandırıyor
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Andreas'ı Osman Sonant'ın hayat hikayesi!
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Gerçek adı nedir? Mert Yazıcıoğlu nereli, yaşı kaç?
Sefirin Kızı dizisinin Sahra'yı Deniz Işın'ın hayat hikayesi!
Yasak Elma dizisi Selin kimdir? Aylin Veziroğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Emre Erçil kimdir? Ebul Kasım karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli? Serdar Ortaç kaç yaşında, evli mi?
Kahve Falında T harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?
Masumlar Apartmanı 27. bölüm TRT1 canlı izle - 23 Mart 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Kesiş'i Volkan Uygun'un hayat hikayesi!
Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata karakterini kim canlandırıyor? Ertuğrul Postoğlu kimdir?
Yasak Elma dizisi Akın kimdir? Mertkan Arat doğum tarihi
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Uğur Güner kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Baki Davrak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Mete Deran kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.