İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati koleksiyonerleri bile hayran bıraktı
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati...
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma
Son Dakika
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Tekrar Neden Hastaneye Yatırıldı! Son Dakika Mehmet Ali Erbil’in Sağlık Durumu Nasıl?
Son Dakika
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...

Çukur dizisindeki Cennet (Aylin Engör) kaç yaşındadır? Kimdir?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur Cennet karakteri kimdir? Çukur dizisinde Aylin Engör karakteri kaç yaşındadır? Cennet karakterinin rol aldığı diziler nelerdir?

17 Aralık 2020 Perşembe 21:02
Çukur dizisindeki Cennet (Aylin Engör) kaç yaşındadır? Kimdir?
Takip Et:

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur 4 sezondur yayınlanmaktadır. Aksiyon ve dram konulu dizi izleyicileri ekran başında tutmaya devam etmektedir. Şu sıralar merak edilen oyuncular arasında ise Çukur Cennet karakteri kimdir? Oldu. Çukur dizisinde oynayan Cennet (Aylin Engör) kaç yaşındadır? Gibi soruları sizde merak ediyorsanız detaylar haberimizde…

Çukur dizisinde Cennet

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisinde Cennet, Saadet’in yardımcısıdır. Dizide bilinen rolü Saadet’in yardımcısı olması. Cennet karakteri hakkında daha detaylı bilgiler olunca haberimizde güncelleyeceğiz. 

Cennet karakterine hayat veren Aylin Engör

11 Nisan 1991 İstanbul doğumlu olan Aylin Engör, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezundur. 1,60 boyunda 48 kilogram ağırlığında olan Engör, diksiyon eğitimi sunuculuk ve spikerlik eğitimleri de almıştır. Tiyatro ile ilgilenen oyuncumuz 2013 yılında Firuze dizisiyle televizyon ekranlarında görünmeye başlamıştır. Aynı yıl Galip Derviş isimli televizyon dizisinde de rol almıştır. 2017 yılında Star TV’de yayımlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde de oynamıştır. 2020 yılında ise Cennet karakteri ile Çukur dizisinde rol alıyor. 

Oyuncu Aylin Engör, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Engör’ün instagram profilinde 205 paylaşımı 23,8 bin üzeri takipçisi vardır. Aylin Engör’ün instagram kullanıcı adı ise @aylinengr’dir.

Takipçileri tarafından merak edilen Aylin Engör’ün sevgilisi var mı? Sorusunun cevabı ise Deniz Can Aktaş ile uzun zamandır mutlu giden bir ilişkisi olduğu yönündedir. 



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvÇukurAksiyonDramaAylin Engör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilçam dizisinde Selin Şekercide oynayacak
Yeşilçam dizisinde Selin Şekercide oynayacak
Survivor 2021'e bir isim daha dahil oldu!
Survivor 2021'e bir isim daha dahil oldu!
Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
Sol Yanım Mert Tekin karakterini kim canlandırıyor? Anıl Tetik kimdir?
Sol Yanım Mert Tekin karakterini kim canlandırıyor? Anıl Tetik kimdir?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Çukur dizisindeki Cennet (Aylin Engör) kaç yaşındadır? Kimdir?
İyi Aile Babası hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Sol Yanım reyting sonuçları nasıl? Sol Yanım izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Among Us sus ne anlama geliyor? Sus ne demektir?
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğba Tutuğ nereli, yaşı kaç?
Güz Masalı yeni bölüm yok mu, bitti mi? Kanal 7 Güz Masalı neden yayınlanmıyor?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri
Maaş hesabına konulan bloke nasıl kaldırılır?
Evde akvaryum balığı üreterek nasıl para kazanılır? hangi balıklar tercih edilmelidir?
Blu Tv Saygı dizisi oyuncuları kimler?
Kuaförüm Sensin Aslı Yazar ve Taner Güneri neden elendi! Çetin Köroğlu yarışmadan çekildi
PTT kapatılacak mı? Coronavirüs nedeniyle hangi işlemler yapılacak? PTT koronavirüs tedbirleri
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Vahide Perçin neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?
2021 Yılı hicri yılbaşı kutlama mesajları
Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir? 2020 Türk Telekom personel alım şartları ve başvuru adresleri
Sol Yanım konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.