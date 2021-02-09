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Çukur dizisinde Yamaç'a hayat veren Aras Bulut İynemli, dizinin son bölümündeki oyunculuğu ile sosyal medyada gündem oldu! İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinin dün akşamki son bölümü Twitter'ın gündemine oturdu. Dizinin hikayesi ile ilgili olumlu ve olumsuz birçok yorum yapılırken, Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ise performansı ile herkesten tam not aldı.

09 Şubat 2021 Salı 18:57
Çukur dizisinde Yamaç'a hayat veren Aras Bulut İynemli, dizinin son bölümündeki oyunculuğu ile sosyal medyada gündem oldu! İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Show TV ekranlarında yayınlanan sevilen Çukur dizisinin son bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. Performansı ile herkesin beğenisini kazanan Aras Bulut İynemli’nin başrolünde rol aldığı dizinin son bölümünde yaşanan olay ve oyunculuklar herkesin dilinde. Önceki bölümlere göre 2 yıl ileriye giden Çukur’un son bölümü, özellikle Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli’nin takdir edilecek türden performansı Twitter’da en fazla konuşulan konulara arasında yeri aldı. Bunun yanı sıra dizinin senaristleri de hem eleştiri aldı hem de övgü.

7. Koğuştaki Mucize filminin Netflix platformunda yayınlanması sonrasında da hayran kitlesini genişletmeyi başaran İynemli, bu başarısını Çukur dizisinde göstermiş olduğu üstün oyunculukla ilerletmeye devam ediyor. Twitter’da Çukur ile ilgili yapılan paylaşımlarda dizinin son bölümünde yaşanan olaylar ve İynemli’nin performansına övgüler yağıyor.

Çukur'un son bölümü ve Aras Bulut İynemli'nin muhteşem performansıyla ilgili yapılan paylaşımlar:

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurYamaçArasBulutIynemliTwitter
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