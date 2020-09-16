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Çukur dizisinde sürpriz ayrılık Azer Kurtuluş Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide Azer Kurtuluş karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı. İzleyiciler son bölümde yer almayan Cihangir Ceyhan’ın diziden neden ayrıldığını merak ediyor.

16 Eylül 2020 Çarşamba 13:38
Çukur dizisinde sürpriz ayrılık Azer Kurtuluş Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı
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Yayınlandığı günden itibaren Pazartesi akşamlarının klasiği haline gelen diziye üçüncü sezonda katılan Cihangir Ceyhan izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Cihangir Ceyhan Çukur’un 4. sezon 3. bölümünde diziden ayrılacak.

Alevlerin Ardından dizisinin başrolü oldu


Cihangir Ceyhan Ay Yapım'ın yeni dizisi Alevlerin Ardından dizisinde başrol olarak yer alacak. Çukur dizisinden yeni dizisi için ayrılan oyuncuya Alevlerin Ardından dizisinde yine Çukur’da yer alan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz eşlik edecek.

Cihangir Ceyhan kimdir?

15 Ekim 1989 tarihinde Adana’da dünyaya gelen oyuncu İstanbul’da oyunculuk eğitimi almıştır. İstanbul’da aldığı eğitimlerin ardından Adana’ya dönen oyuncu burada Yusuf adlı filmde yer almıştır. Ceyhan asıl çıkışını intenet dizisi Sıfır Bir Adana ile yaptı ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Bu dizideki Cio karakteriyle akıllara kazının oyuncu ardından Çukur dizisinde yer almıştı.



Son Güncelleme: 16.09.2020 13:38
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurAzer KurtuluşCihangir Ceyhan
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