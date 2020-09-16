Çukur dizisinde sürpriz ayrılık Azer Kurtuluş Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı

Yayınlandığı günden itibaren Pazartesi akşamlarının klasiği haline gelen diziye üçüncü sezonda katılan Cihangir Ceyhan izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Cihangir Ceyhan Çukur’un 4. sezon 3. bölümünde diziden ayrılacak.

Alevlerin Ardından dizisinin başrolü oldu

Cihangir Ceyhan kimdir?

Cihangir Ceyhan Ay Yapım'ın yeni dizisi Alevlerin Ardından dizisinde başrol olarak yer alacak. Çukur dizisinden yeni dizisi için ayrılan oyuncuya Alevlerin Ardından dizisinde yine Çukur’da yer alan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz eşlik edecek.

15 Ekim 1989 tarihinde Adana’da dünyaya gelen oyuncu İstanbul’da oyunculuk eğitimi almıştır. İstanbul’da aldığı eğitimlerin ardından Adana’ya dönen oyuncu burada Yusuf adlı filmde yer almıştır. Ceyhan asıl çıkışını intenet dizisi Sıfır Bir Adana ile yaptı ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Bu dizideki Cio karakteriyle akıllara kazının oyuncu ardından Çukur dizisinde yer almıştı.