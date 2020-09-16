Çukur dizisinde sürpriz ayrılık Azer Kurtuluş Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı

Yayınlandığı günden itibaren Pazartesi akşamlarının klasiği haline gelen diziye üçüncü sezonda katılan Cihangir Ceyhan izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Cihangir Ceyhan Çukur’un 4. sezon 3. bölümünde diziden ayrılacak.
Alevlerin Ardından dizisinin başrolü oldu
Cihangir Ceyhan kimdir?
15 Ekim 1989 tarihinde Adana’da dünyaya gelen oyuncu İstanbul’da oyunculuk eğitimi almıştır. İstanbul’da aldığı eğitimlerin ardından Adana’ya dönen oyuncu burada Yusuf adlı filmde yer almıştır. Ceyhan asıl çıkışını intenet dizisi Sıfır Bir Adana ile yaptı ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Bu dizideki Cio karakteriyle akıllara kazının oyuncu ardından Çukur dizisinde yer almıştı.
Son Güncelleme: 16.09.2020 13:38