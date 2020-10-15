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Çukur dizisinde Nedim'in kahvede konuştuğu adam kim?

Show TV'nin beğenilerek izlendiği dizisi Çukur'da yeni karakterler dahil olmuş gibi gözüküyor? Çukur'un kahvesinde çalışan nedim'in görüştüğü kişinin kim olduğunu dizinin hayranları tarafından merak edilmekte?

15 Ekim 2020 Perşembe 03:38
Çukur dizisinde Nedim'in kahvede konuştuğu adam kim?
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Çukur dizisinde Kahvede çalışan Nedim'in konuştuğu kişi, dizi hayranları tarafından oldukça meraklandırıldı. Çukur dizisi Çiçek Budayan, gizemli kişinin kim olduğu ve diziye ne zaman dahil olacağı gibi Çukur hayranlarının merakını uyandıran konulardan biriydi.

Çukur Çiçek Budayan Gizemli adam Nedim'e bazı ipuçları verdi ancak ekranlarda ses çıkmadı ve imajı çıkmadı. Sonuç olarak, gösterinin hayranları çiçekleri kesen gizemli bir adamı merak ettiler. Peki Çukur dizisinde çiçek budayan gizemli isim kim?


Dizinin ilk bölümünden itibaren Çukur'da gizemli insanlar yer alıyor ve dizi bir süre gizemini koruyor. Yorum alanından Çukur Nedim'in tanıştığı Gizemli Kişi ile ilgili tahminlerinizi bekliyoruz.

Çukur dizisinde Nedim karakterin hayat veren oyuncumuzun gerçek ismi İlkay Akdağlı, 21 Ağustos 1973 senesinde Ankara'da doğdu.



Son Güncelleme: 15.10.2020 03:38
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurShow Tv
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