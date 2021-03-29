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Çukur dizisinde Masal kimdir?

Türkiye’nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinin başında gelen Çukur dizisindeki Masal karakteri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Çukur dizisi Masal karakteri Mila Sancak kimdir sorusunun yanıtlarını arıyor.

29 Mart 2021 Pazartesi 20:10
Çukur dizisinde Masal kimdir?
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Son dönemlerin en önemli dizileri arasına girmeyi başaran Çukur dizisi tüm heyecanıyla devam ederken dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Türkiye’nin en çok izlenen ve sevilen dizilerinin başında gelen Çukur dizisindeki Masal karakteri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Çukur dizisi Masal karakteri Mila Sancak kimdir sorusunun yanıtlarını arıyor.

Çukur dizisi Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Her Pazartesi günü milyonlarca vatandaşımız tarafından sevilerek izlenmektedir. Dizide Yamaç ve Efsun’un kızı olan Masal karakteri herkesin ilgisini çekmeye başladı. Vatandaşlarımız Çukur dizisi Masal karakteri Mila Sancak kimdir sorusunun yanıtlarını arıyor.

Çukur Mila Sancak Kimdir?

27 Temmuz 2018 yılında dünyaya gelen Mila Sancak, mavi gözlü ve sarı saçlıdır. Ses tonunun ve yüzünün çok tatlı olması nedeniyle ilgi odağı oldu. Kendisi Hande Aytar Cast ajansına bağlı çalışmaktadır.

Dizideki garip soruları ve ilginç replikleri sayesinde izleyicinin gönlünde taht kurdu. Küçük bir çocuk olmasına rağmen son dönemlerin en dikkat çeken çocuk oyuncuları arasına girmeyi başardı. Kendisinin @milasancakk adlı Instagram hesabı da bulunuyor.



Son Güncelleme: 29.03.2021 20:10
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurMasalMila Sancak
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