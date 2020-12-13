Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Genco Özak)

Show TV ekranlarında büyük ilgi gören Çukur dizisi bu sezon final yapacak. Dizi oyuncu kadrosuna yeni bir isim ekledi. Kulkan Erdenet karakteriyle dahil olan oyuncunun gerçek adı Genco Özak’tır.

Hepimizin bildiği gibi Erdenet ailesi ve Çukur sık sık karşı karşıya geliyor. Selim'in ölümünün ardından Yamaç ve diğerleri harekete geçerek Erdenet ailesinin sonunu hazırlamak için planlar yapmaya başladı. Bu sezonun en hareketli kısmının geldiğini söyleyebiliriz. Ancak bu noktada daha önce hiç görünmeyen Erdenet ailesi üyelerinden Kulkan Erdenet sahne aldı. Bu durumdan sonra Çatağay ve Ögeday'ın ne yapacağını da merak konusu oldu.

Kulkan Erdenet (Genco Özak) Kimdir?

Genco Özak, Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'e hayat vermektedir.

22 Kasım 1992'de İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa başladı. Dizi dünyasına 2014 yılında "Kocamın Ailesi" ile giriş yaptı. Daha sonra Star TV'nin unutulmaz eserlerinden Söz dizisinde Selim Hayrovic'i canlandırdı. Genco Özak, 1,84 metre uzunluğunda ve 79 kg'dır.

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)