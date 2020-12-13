İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Son Dakika
Bakan Selçuk'tan son dakika yüz...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor

Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Genco Özak)

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakteriyle diziye dahil olan Genco Özak merak konusu oldu. Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Genco Özak daha önce hangi projelerde yer almıştır? Kaç Yaşındadır? Nerede doğmuştur? Evli midir? Eğitim hayatını nerede tamamlamıştır? Çukur dizisinde yer alan Genco Özak'ın hayatı merak edilmektedir.

13 Aralık 2020 Pazar 23:02
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Genco Özak)
Takip Et:

Show TV ekranlarında büyük ilgi gören Çukur dizisi bu sezon final yapacak. Dizi oyuncu kadrosuna yeni bir isim ekledi. Kulkan Erdenet karakteriyle dahil olan oyuncunun gerçek adı Genco Özak’tır.

Hepimizin bildiği gibi Erdenet ailesi ve Çukur sık sık karşı karşıya geliyor. Selim'in ölümünün ardından Yamaç ve diğerleri harekete geçerek Erdenet ailesinin sonunu hazırlamak için planlar yapmaya başladı. Bu sezonun en hareketli kısmının geldiğini söyleyebiliriz. Ancak bu noktada daha önce hiç görünmeyen Erdenet ailesi üyelerinden Kulkan Erdenet sahne aldı. Bu durumdan sonra Çatağay ve Ögeday'ın ne yapacağını da merak konusu oldu.

Kulkan Erdenet (Genco Özak) Kimdir?

Genco Özak, Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'e hayat vermektedir.

22 Kasım 1992'de İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa başladı. Dizi dünyasına 2014 yılında "Kocamın Ailesi" ile giriş yaptı. Daha sonra Star TV'nin unutulmaz eserlerinden Söz dizisinde Selim Hayrovic'i canlandırdı. Genco Özak, 1,84 metre uzunluğunda ve 79 kg'dır.

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2018 – Söz (Kopuk – Selim Hayroviç) (TV Dizisi)

2017 – Kaybedenler Kulübü 2 (Sinema Filmi)

2017 – Martıların Efendisi (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

2016 – Kor (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Kocamın Ailesi (Can) (TV Dizisi)

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 23:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇukurGenco ÖzakKulkan ErdenetDiziShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: 'Beni affet kızım'
İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: 'Beni affet kızım'
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son bölümünde yer almayan Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son bölümünde yer almayan Yılmaz Erdoğan'dan açıklama geldi
Özgü Namal, Hükümsüz dizisinden ayrıldı
Özgü Namal, Hükümsüz dizisinden ayrıldı
Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı
Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı

Popüler Haberler

Şok Marketlerinde 16-23 Aralık 2020 tarihleri arasında satışa çıkacak olan indirimli ürünlerin listesi yayımlandı!
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Genco Özak)
Uçan Kuş TV Hayatın İçinden programını sunan Evrim Keklik Kimdir?
İŞKUR Mesleki Kursiyerler için verilen aylık maaşı ne kadardır? 2020 İŞKUR program ve maaş tutarları
Meteor yağmuru ne zaman olacak? Geminid göktaşı meteor yağmuru saat kaçta gerçekleşecek? 2020 ve 2021 Göktaşı olayları listesi
2020 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman helir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları
Survivor 2021 nerede yayınlanacak? Survivor yeni sezon Exxen’de mi, Tv8’de mi yayınlanacak?
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Piyasada 2. el otomobil fiyatlarında son durum ne?
Bir Başkadır dizisinde İsmail Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? (Göktuğ Yıldırım)
Kefaret dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kefaret dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Damar tıkanıklığını önleyen ve tıkalı damarların açılmasına yardımcı gıdalar
2019 1. Dönem bekçi yazılı sınavı ne zaman?
Hekimoğlu dizisinde tepki çeken mümessil ile aşk sahnesi
Uygun fiyatlı iPhone 9 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi ertelendi mi?
Öğretmenlerin ek ders ücretleri kar tatilinde ödenir mi?
Seksenler Fehmi Baba yeni sezonda ölüyor mu? Rasim Ötekin diziden çıktı mı?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek konusu ve oyuncuları
Kefaret dizisi Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gerçek adı nedir? Gaye Turgut Evin nereli, yaşı kaç?
Yasak Elma'da bir ayrılık daha! Halit Yasak Elma'dan ayrılacak mı?
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakteri kimdir? Canan Atalay'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.