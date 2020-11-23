Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı'nın oğlu Acar kimdir?

Çukur dizisindeki Acar kimdir?

ekranlarında yayınlanan ve her hafta reyting sıralamasında en üst kısımlarda yer alandizisiyle ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dizidekarakteri olarak izlenen oyuncu ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı.

Çukur dizisinde Kahraman’ın oğlu Acar olarak izlenecek olan karakter izleyicilerin aklında soru işaretleri doğmasına neden oldu. Kahraman Koçovalı ile Yamaç’ın birlikte geçmiş hakkında konuştukları sırada Acar ile ilgili konuşulması, karaktere yönelik merakın ortaya çıkmasını sağladı. Henüz Acar karakterine kimin hayat vereceği bilinmiyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanması ile birlikte Acar karakterinin ekranlara gelmesi ve oyuncunun görülmesi bekleniyor.