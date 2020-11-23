Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı'nın oğlu Acar kimdir?

Çukur dizisindeki Acar kimdir?
Çukur dizisinde Kahraman’ın oğlu Acar olarak izlenecek olan karakter izleyicilerin aklında soru işaretleri doğmasına neden oldu. Kahraman Koçovalı ile Yamaç’ın birlikte geçmiş hakkında konuştukları sırada Acar ile ilgili konuşulması, karaktere yönelik merakın ortaya çıkmasını sağladı. Henüz Acar karakterine kimin hayat vereceği bilinmiyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanması ile birlikte Acar karakterinin ekranlara gelmesi ve oyuncunun görülmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: 23.11.2020 22:50