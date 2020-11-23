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Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı'nın oğlu Acar kimdir?

Show TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Çukur dizisine yeni karakterler katılmaya devam ediyor. Diziye son olarak Kahraman Koçovalı'nın oğlu olarak katılması beklenen Acar'ın kim olduğu merak ediliyor...

23 Kasım 2020 Pazartesi 22:50
Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı'nın oğlu Acar kimdir?
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve her hafta reyting sıralamasında en üst kısımlarda yer alan Çukur dizisiyle ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dizide Acar karakteri olarak izlenen oyuncu ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı.

Çukur dizisindeki Acar kimdir?

Çukur dizisinde Kahraman’ın oğlu Acar olarak izlenecek olan karakter izleyicilerin aklında soru işaretleri doğmasına neden oldu. Kahraman Koçovalı ile Yamaç’ın birlikte geçmiş hakkında konuştukları sırada Acar ile ilgili konuşulması, karaktere yönelik merakın ortaya çıkmasını sağladı. Henüz Acar karakterine kimin hayat vereceği bilinmiyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanması ile birlikte Acar karakterinin ekranlara gelmesi ve oyuncunun görülmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 23.11.2020 22:50
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Anahtar Kelimeler:
Show TvKahraman KoçovalıAcarÇukur
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