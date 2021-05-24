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Çukur dizisinde finale kaç bölüm kaldı? Çukur final bölümü ne zaman?

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Çukur final yapmak için gün sayıyor. Dizinin hayranları ise final haberi sonrasında finale kaç gün kaldığını araştırıyor. Peki, Çukur dizisinde finale kaç bölüm kaldı? Çukur final bölümü ne zaman?

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15
Çukur dizisinde finale kaç bölüm kaldı? Çukur final bölümü ne zaman?
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Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur yeni bölümleri ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin hayranları ise dizinin ne zaman final yapacağını araştırıyor. Çukur dizisinin ne zaman final yapacağı belli oldu. İşte Çukur final tarihi…

Çukur dizisi kaç bölüm sonra final yapıyor?

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur 3 bölüm sonra final yapacak.

Çukur dizisi final tarihi ne zaman?

Dizinin final tarihi 4. sezon 37. yeni bölüm fragmanında açıklandı. Bu doğrultuda dizi 7 Haziran 2021’de final bölümü ile ekranlara gelecek.

Çukur dizisi oyuncu kadrosu

  • Aras Bulut İynemli,
  • Perihan Savaş,
  • Erkan Kolçak Köstendil,
  • Rıza Kocaoğlu,
  • Necip Memili,
  • Damla Sönmez,
  • Burak Dakak,
  • Hare Sürel,
  • İrem Altuğ,
  • Boncuk Yılmaz,
  • Mustafa Kırantepe,
  • Cem Uslu,
  • Aytaç Uşun,
  • Ferit Kaya,
  • İlkay Akdağlı

Son Güncelleme: 24.05.2021 18:15
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