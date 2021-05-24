Çukur dizisinde finale kaç bölüm kaldı? Çukur final bölümü ne zaman?

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur yeni bölümleri ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin hayranları ise dizinin ne zaman final yapacağını araştırıyor. Çukur dizisinin ne zaman final yapacağı belli oldu. İşte Çukur final tarihi…

Çukur dizisi kaç bölüm sonra final yapıyor?

Çukur dizisi final tarihi ne zaman?

Show TV’nin fenomen dizisi Çukur 3 bölüm sonra final yapacak.

Dizinin final tarihi 4. sezon 37. yeni bölüm fragmanında açıklandı. Bu doğrultuda dizi 7 Haziran 2021’de final bölümü ile ekranlara gelecek.

Çukur dizisi oyuncu kadrosu