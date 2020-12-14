Çukur dizisinde çalan Çukur'dan Kaçış Yok şarkı sözleri

Show TV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili gibi deneyimli isimleri bulunduran Çukur dizisinin yeni bölümünde çalan müzik merak edilmeye başlandı.

Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan müzik çoğu kişi tarafından beğenildi. Bu müziğin adını öğrenmek isteyen kişiler araştırmalarında devam ediyor.

“Çukur’dan Kaçış Yok” Şarkısının Sözleri

"Ayağa kalk, beline tak düşman gözüne bak

Yağmurdan doluya mengenedenCendere

Yollar bizi hak kurşun, bıçak, tokat, yumruk, tekme, sokaklarda yaşar

Bu kan akar Durmaz derin koma atar.

Damar silindir gibi geç. Dertler asfalta benzer İşler.

Döndü terse ensemde sorumluluk ve vilayetle derde

Deva gelen ellerde, sırtımdaki bıçakları say, sokan belli

ve sır sebeple el ele verince

Mahallem küllerinden derililir anka, kuş gibi fırtına, tipi.

Mahallemin yolu bir, dertlerimiz deniz gibi serin, derin.

Yüzme bilmek yetmez, açılma tsunami gibi döneriz.

Mahallemin yolu bir zincirleri kırıp da güçleniriz.

Dosta, kardeşe, aileme dokunma. Tsunami gibi döneriz.

Yüzüm, gözüm kana kire bulanıyor.

Bu savaş daha yeni başlıyor.

Gölgeler suretlere dönüyor.

Çukur'dan kaçış yok kaçış yok.

Yüzüm, gözüm kana kire bulanıyor.

Bu savaş daha yeni başlıyor.

Gölgeler suretlere dönüyor.

Çukur'dan kaçış yok kaçış yok.

Deprem atar, sokak yanar.

Cepten koyar apar topar.

Güneş batar, ay çıkar.

Vurur dibe çare arar.

Mezar kazar, kendi yatar.

Plan yapar, ezber bozar.

Güneş doğar felek şaşar.

Vurur dibe başa sarar.

Dinamitle patlarsam da, entrikalarla aldatsam da

Aylar saydam, hasat gelir.

Orakla çarkına çomakla düşman bakar çorakta.

Dal çıkar dudaktan kopan olsa da

Fal tutar sokaktan koşan olmasa

Bal tutan parmak yalar nerde lan.

Gül tutan sadakatle ya,

Mahallemin yolu bir, dertlerimiz deniz gibi serin, derin.

Yüzme bilmek yetmez, açılma tsunami gibi döneriz.

Mahallemin yolu bir zincirleri kırıp da güçleniriz.

Dosta, kardeşe, aileme dokunma. Tsunami gibi döneriz.

Yüzüm, gözüm kana kire bulanıyor.

Bu savaş daha yeni başlıyor.

Gölgeler suretlere dönüyor.

Çukur'dan kaçış yok kaçış yok.

Yüzüm, gözüm kana kire bulanıyor.

Bu savaş daha yeni başlıyor.

Gölgeler suretlere dönüyor.

Çukur'dan kaçış yok kaçış yok."