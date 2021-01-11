Çukur dizisinde Çağatay’ın getirdiği maskeli dövüşçü kimdir?

Son bölümü ile adeta merak uyandıran sahnede maskeli dövüşçü kim soruları aranmaya başlandı. Show TV’nin vazgeçilmez dizilerinden olan Çukur dizisinde maskeli kişiye hayat veren karakter merak konusu.

Koçova ailesine tuzak kurarak kılıç kullanan maskeli karakter oyunların üstesinden geldi.karakteriyle de dövüşen maskeli Yamac’ı da alt etti. Maskeli adamı isegetirdi.

Son bölüm ile birlikte diziye katılan maskeli karakterin henüz kim olduğu bilinmemektedir. Edinilen tahminlere göre maskeli kişinin bir erkek oyuncu olduğu yönünde. Aynı zamanda Erdenet ailesinin yurtdışında yaşayan akrabaları ya da Çağatay Erdenet’in gizli bilinmeyen kardeşi olabileceği konusunda da tahminler bulunuyor. Diziye katılan maskeli oyuncu gelecek bölümün heyecanlı geçeceği sinyallerini verdi. Diziye gelen maskeli karakterine ait güncel bilgiler öğrenildiğinde haberimizde güncellenecektir.

