İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Çukur dizisinde Çağatay’ın getirdiği maskeli dövüşçü kimdir?

Show TV ekranlarının vazgeçilmez dizilerinden olan Çukur son bölümü ile yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Çağatay Erdenet ile birlikte gelen maskeli dövüş ustası kimdir? Diziye katılan yeni oyuncu mu? Dizide canlandırdığı karakter ve detaylar haberimizde…

11 Ocak 2021 Pazartesi 20:08
Çukur dizisinde Çağatay’ın getirdiği maskeli dövüşçü kimdir?
Takip Et:

Son bölümü ile adeta merak uyandıran sahnede maskeli dövüşçü kim soruları aranmaya başlandı. Show TV’nin vazgeçilmez dizilerinden olan Çukur dizisinde maskeli kişiye hayat veren karakter merak konusu.

Koçova ailesine tuzak kurarak kılıç kullanan maskeli karakter oyunların üstesinden geldi. Yamaç karakteriyle de dövüşen maskeli Yamac’ı da alt etti. Maskeli adamı ise Çağatay Erdenet getirdi. 

Son bölüm ile birlikte diziye katılan maskeli karakterin henüz kim olduğu bilinmemektedir. Edinilen tahminlere göre maskeli kişinin bir erkek oyuncu olduğu yönünde. Aynı zamanda Erdenet ailesinin yurtdışında yaşayan akrabaları ya da Çağatay Erdenet’in gizli bilinmeyen kardeşi olabileceği konusunda da tahminler bulunuyor. Diziye katılan maskeli oyuncu gelecek bölümün heyecanlı geçeceği sinyallerini verdi. Diziye gelen maskeli karakterine ait güncel bilgiler öğrenildiğinde haberimizde güncellenecektir. 



Son Güncelleme: 11.01.2021 20:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Çağatay ErdenetÇukurShow TvAksiyonDövüşMaskeliYamaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı dizi çekim yeri ve mekanları
Halk Eğitim kursları ne zaman açılacak? Yarım kalan kurslar devam edecek mi?
Maraşlı dizisindeki Bu Şehir Başkadır şiiri sözleri
Çukur dizisinde Çağatay’ın getirdiği maskeli dövüşçü kimdir?
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya'nın yer aldığı diziler
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi hangi ilde, kim tarafından fethedildi?
Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Aytek Şayan biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları hakkında bilgiler
İstanbul'un depreme en dayanıklı zemine sahip ilçe neresi?
Show TV Kuaförüm Sensin Yeni Sunucusu Gözde Kansu Kimdir? Hakkında Kısa Bilgiler
Babil dizisi için geri sayım başlıyor! Halit Ergenç hayranları heyecanlı bekleyişte!
İrem Helvacıoğlu yaptığı diyetin adı nedir? İrem Helvacıoğlu Pesketaryen diyeti ile 20 Kilo verdi
8 bin Bekçi Hangi İllere Alınacak? Bekçi Alımı Başvuru Şartları Neler?
Maraşlı dizisi uyarlama mı? ATV Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlama?
Yasak Elma dizisi Akın karakteri kimdir? Mertkan Arat kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Gerçek adı nedir? Saygın Soysal nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil rol aldığı yapımlar ve biyografisi
11 Ocak 2021 Pazartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 11 Ocak 2021 Pazartesi Dünya genelinde vaka sayısı
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Gerçek adı ne? Ali Gözüşirin oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.